Электрослесарю шахты Костенко Айбару Косанову вручили орден «Еңбек Даңқы»

Аким Карагандинской области вручил орден «Еңбек Даңқы» от имени Главы государства Айбару Косанову, электрослесарю шахты имени Костенко. Он в одиночку ликвидировал задымление в конвейерном штреке, передает корреспондент агентстве Kazinform.

Напомним, задымление на 4-м конвейерном штреке пласта К3 на шахте имени Костенко произошло вечером 2 мая. Электрослесарь участка конвейерных трасс Айбар Косанов с помощью первичных средств пожаротушения ликвидировал задымление.

Параллельно в диспетчерской шахте сработала система оповещения о задымлении.

Несмотря на устранение причины задымления, было принято решение о введении плана эвакуации и выводе на поверхность 194 горняков. Все оперативные службы и работники шахты сработали оперативно и профессионально.

Предварительной причиной задымления стало попадание инородного тела на ролик нижнего полотна с последующей блокировкой работы ролика. Это и спровоцировало задымление конвейерной ленты.

Сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени электрослесаря подземного участка шахты имени Костенко Айбара Косанова.

— Айбар проявил смекалку и дисциплину. Он предотвратил возможные последствия, которые на этой шахте могли произойти. Спасибо за ваш труд, спасибо вашим родителям за ваше воспитание, — сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Напомним, 28 октября на этой шахте произошел взрыв газо-воздушной смеси, в результате чего погибли 46 горняков.

Айбар не запаниковал и смог предотвратить еще одно происшествие. Руководство шахты благодарна за его поступок.

— Айбар быстро сориентировался. Пробежал до места 750 метров. Это героизм. Если бы он этого не сделал, последствия были бы не предсказуемы. Он не проходил специальной подготовки, поэтому не обязан был идти туда. Но он все же проявил инициативу и спас коллег, — отметил директор шахты Костенко Денис Дымов.

Фото: Айзада Агильбаева/ Kazinform

— Я, как только услышал о задымлении, сразу побежал туда, примерно 700 метров. Как только увидел дым, взял два огнетушителя и побежал к очагу. В тот момент не думал ни о чем. Хотел только спасти людей. Даже о семье не думал, — рассказал Айбар Косанов.

Айбару Косанову 38 лет. Он родом из Шетского района. На шахте Костенко работает третий год. Воспитывают с супругой двоих детей.