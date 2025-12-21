Электробусы возвращаются: Усть-Каменогорск снова делает ставку на «зеленый» транспорт

Однако у горожан эта новость вызывает не только интерес, но и осторожные вопросы. Семь лет назад подобный эксперимент уже проводили — и он оказался неудачным.

О планах по обновлению автопарка сообщили на сессии областного маслихата. Электробусы рассматриваются как альтернатива традиционным автобусам, работающим на дизельном топливе. В акимате подчеркивают, что нынешняя закупка — это не разовая акция, а попытка проверить, насколько такой транспорт готов к реальным условиям Усть-Каменогорска, прежде всего — к зиме.

— Для нас принципиально важно понять, как электробусы поведут себя в морозы и при полной нагрузке. Мы будем тестировать их в рабочем режиме, с подзарядкой на конечных остановках, чтобы не нарушать расписание, — отметил аким города Алмат Акышов.

Опыт у областного центра уже есть — и не самый удачный. В 2018 году электробус в тестовом режиме вышел на маршрут № 44. Тогда выяснилось, что запаса хода не хватает, чтобы пройти весь маршрут без дополнительной подзарядки. В итоге эксперимент свернули, а тема «зелёного» транспорта на время ушла с повестки.

Теперь власти уверяют — технологии за эти годы шагнули вперед, а подход к внедрению будет иным. Электробусы планируют интегрировать в действующую маршрутную сеть с учетом зарядной инфраструктуры и климатических условий. Тем не менее, жители города ожидают от нового проекта не громких заявлений, а устойчивой работы — без сбоев, срывов графика и повторения прежних ошибок.

Покажет ли новая попытка другой результат, станет понятно уже в ближайшие месяцы. Для Усть-Каменогорска это не просто транспортный эксперимент, а проверка на готовность сочетать экологические решения с реальными городскими условиями.

Ранее мы уже рассказывали, кто виноват, и что делать с грязным воздухом в Усть-Каменогорске. Выяснилось, что именно автотранспорт — главная причина смога в промышленном городе.