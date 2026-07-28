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    Экспортный маршрут из Экибастуза в Великобританию запустили для поставок удобрений

    Новый экспортный маршрут из Экибастуза в Великобританию запустили для доставки казахстанских удобрений через Транскаспийский международный транспортный маршрут, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

    экспорт вагоны
    Коллаж: Kazinform / Midjourney

    — АО «НК «Қазақстан темір жолы» организовало первую мультимодальную перевозку минеральных удобрений из Экибастуза в Великобританию. Доставка осуществляется по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) с использованием железнодорожного и морского транспорта. Маршрут проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию. Далее груз через порты Поти и Батуми направляется морским транспортом в Великобританию, в порт Феликстоу, — говорится в сообщении КТЖ. 

    Экспортный маршрут из Экибастуза в Великобританию запустили для поставок удобрений
    Источник: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

    Новый маршрут расширил возможности отечественных предприятий по поставкам продукции на рынок Великобритании. Использование ТМТМ обеспечивает конкурентоспособные сроки доставки, диверсификацию транспортных маршрутов и повышение устойчивости международных цепочек поставок.

    В КТЖ подчеркнули, что компания последовательно расширяет географию международных перевозок. Ранее компания организовала экспортную отправку казахстанской продукции по маршруту Экибастуз — Майами. Сегодня КТЖ обеспечивает доставку грузов в США, Великобританию, Бельгию, Польшу, Чехию и другие страны.

    — Развитие экспортных сервисов АО «НК «Қазақстан темір жолы» способствует укреплению внешнеторгового потенциала Казахстана, расширению экспортных возможностей отечественных производителей и повышению эффективности международной логистики, укрепляя позиции Казахстана как одного из ключевых транспортно-логистических хабов Евразии, — отметили в ведомстве. 

    Ранее сообщалось, какие предметы запрещено провозить в поездах Казахстана. Также из Алматы и Астаны запустят дополнительные рейсы в Гуанчжоу.

    Транскаспийский транспортный маршрут Транспорт Экспорт КТЖ Экибастуз Великобритания
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор