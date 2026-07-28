Экспортный маршрут из Экибастуза в Великобританию запустили для поставок удобрений

Новый экспортный маршрут из Экибастуза в Великобританию запустили для доставки казахстанских удобрений через Транскаспийский международный транспортный маршрут, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

— АО «НК «Қазақстан темір жолы» организовало первую мультимодальную перевозку минеральных удобрений из Экибастуза в Великобританию. Доставка осуществляется по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) с использованием железнодорожного и морского транспорта. Маршрут проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию. Далее груз через порты Поти и Батуми направляется морским транспортом в Великобританию, в порт Феликстоу, — говорится в сообщении КТЖ.

Источник: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Новый маршрут расширил возможности отечественных предприятий по поставкам продукции на рынок Великобритании. Использование ТМТМ обеспечивает конкурентоспособные сроки доставки, диверсификацию транспортных маршрутов и повышение устойчивости международных цепочек поставок.

В КТЖ подчеркнули, что компания последовательно расширяет географию международных перевозок. Ранее компания организовала экспортную отправку казахстанской продукции по маршруту Экибастуз — Майами. Сегодня КТЖ обеспечивает доставку грузов в США, Великобританию, Бельгию, Польшу, Чехию и другие страны.

— Развитие экспортных сервисов АО «НК «Қазақстан темір жолы» способствует укреплению внешнеторгового потенциала Казахстана, расширению экспортных возможностей отечественных производителей и повышению эффективности международной логистики, укрепляя позиции Казахстана как одного из ключевых транспортно-логистических хабов Евразии, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, какие предметы запрещено провозить в поездах Казахстана. Также из Алматы и Астаны запустят дополнительные рейсы в Гуанчжоу.