Дополнительные рейсы из Алматы и Астаны запустят в Гуанчжоу

Открывается продажа билетов на дополнительные рейсы в Гуанчжоу из Алматы и Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Air Astana.

С 22 августа авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю из Астаны. С 1 сентября рейсы из Алматы станут ежедневными, предоставляя еще больше возможностей для удобного планирования путешествий.

Гуанчжоу — динамичный мегаполис на юге Китая, известный своей богатой историей, современной архитектурой и статусом одного из ведущих деловых центров Азии. Отсюда удобно спланировать свое путешествие в другие города Китая.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Астаны в Шанхай планируют запустить уже этой осенью.