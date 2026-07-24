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    Дополнительные рейсы из Алматы и Астаны запустят в Гуанчжоу

    Открывается продажа билетов на дополнительные рейсы в Гуанчжоу из Алматы и Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Air Astana.

    самолет Air Astana Эйр Астана ұшақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    С 22 августа авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю из Астаны. С 1 сентября рейсы из Алматы станут ежедневными, предоставляя еще больше возможностей для удобного планирования путешествий.

    Гуанчжоу — динамичный мегаполис на юге Китая, известный своей богатой историей, современной архитектурой и статусом одного из ведущих деловых центров Азии. Отсюда удобно спланировать свое путешествие в другие города Китая.

    Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Астаны в Шанхай планируют запустить уже этой осенью.

    Самолет Эйр Астана Авиация Китай Астана КНР Алматы Авиарейсы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор