Прямые рейсы из Астаны в Шанхай планируют запустить уже этой осенью

В рамках рабочего визита в КНР председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева провела встречу со старшим вице-президентом по маркетингу и продажам авиакомпании China Eastern Airlines Джином Ченчу, передает агентство Kazinform со ссылкой на КГА.

Основной темой переговоров стало открытие прямого авиасообщения по маршруту Астана — Шанхай. Представители авиакомпании подтвердили высокий коммерческий интерес к данному направлению и сообщили о готовности после завершения необходимых подготовительных мероприятий с осени текущего года приступить к запуску рейсов. На первоначальном этапе полеты будут выполняться три раза в неделю с последующим увеличением частоты до ежедневной.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы дальнейшего расширения маршрутной сети между Казахстаном и Китаем. Руководство авиакомпании выразило заинтересованность в увеличении количества рейсов в Казахстан, а также в развитии сотрудничества с казахстанскими авиаперевозчиками.

Открытие нового маршрута станет очередным шагом в реализации договоренностей по развитию воздушного сообщения между Казахстаном и Китаем. Прямое авиасообщение между столицами деловой и политической жизни двух стран будет способствовать дальнейшему росту туристических, деловых и инвестиционных связей, а также расширению транзитных возможностей Казахстана.

Отметим, что China Eastern Airlines — одна из трех крупнейших государственных авиакомпаний Китая и второй по величине авиаперевозчик страны. Базируется в Шанхае. Эксплуатирует 834 воздушных судна. В 2025 году авиакомпания перевезла 150 млн пассажиров. Выполняет порядка 550 рейсов ежедневно из двух аэропортов Шанхая.

Ранее стало известно, что запускается новый международный рейс по маршруту Алматы — Чунцин — Алматы.