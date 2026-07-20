Из Алматы откроют прямые авиарейсы в китайский Чунцин

Запускается новый международный рейс по маршруту Алматы — Чунцин — Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на FlyArystan.

Новый маршрут станет пятым направлением авиакомпании в Китае и дополнит действующие рейсы FlyArystan в Урумчи, Инин (Кульджу) и Сиань.

Первый рейс по новому маршруту запланирован на 23 сентября 2026 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: вылеты из Алматы — по средам и субботам, обратные рейсы из Чунцина — по четвергам и воскресеньям.

Отметим, что Чунцин является одним из крупнейших мегаполисов Китая и одним из наиболее популярных туристических центров страны. Город известен своей уникальной многоуровневой архитектурой и необычным городским ландшафтом. Одной из его самых узнаваемых достопримечательностей является линия метро, поезд которой проходит непосредственно через жилой дом, ставшая одним из символов современного Чунцина.

Кроме того, город служит удобной отправной точкой для путешествий по юго-западу Китая, включая национальный парк Чжанцзяцзе, чьи живописные кварцитовые скалы широко ассоциируются с пейзажами фантастического мира фильма «Аватар».

Продолжительность полета между Алматы и Чунцином составит около 5 часов.

Ранее Казахстан и Китай согласовали увеличение количества регулярных пассажирских рейсов для авиаперевозчиков обеих сторон со 124 до 152 в неделю.