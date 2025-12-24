Экспорт зерна и муки из Казахстана достиг рекордных объемов

— По итогам 11 месяцев 2025 года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 6,1% и составил 9,2 трлн тенге. Этот рост был обеспечен увеличением объемов производства в животноводстве на 3,5%, а в растениеводстве — на 7,5%, отметил Айдарбек Сапаров.

По его словам, рекордный урожай 2024 года оказал влияние на экспорт зерна и муки.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— По итогам 2024–2025 маркетингового года Казахстан экспортировал рекордные 13,4 млн тонн зерна, а с учетом кормовой муки — более 15 млн тонн продукции. Остальной объем был использован внутри страны на корм скоту, переработку и семена. Из зерна нового урожая на сегодняшний день экспортировано 3,9 млн тонн, что на 13,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортный потенциал достигает 13 млн тонн, а география поставок охватывает 45 стран мира, — сообщил министр.

Ранее Сапаров сообщил, что в Казахстане запустят пять проектов по переработке пшеницы и кукурузы.