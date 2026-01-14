Экспорт ювелирных изделий Казахстана вырос в 7,3 раза

В ведомстве отметили, что за счет мер государственной поддержки ювелирная отрасль развивается быстрыми темпами .

Импорт увеличился 39,6%, до 174,7 млн долларов, экспорт вырос в 7,3 раза до 54,5 млн долларов. Повышение внутреннего потребления составило 3,2%, достигнув 124,3 млн долларов.

С 2016 года в стране установлена квота на реализацию ювелирным предприятиям до 300 кг золота в год. При этом аффинированное золото в приоритетном порядке реализуется в Национальный банк РК. В 2025 году это было порядка 74 тонны. Также Тау-Кен Алтын реализует данный механизм путем продажи гранулированного аффинированного золота.

Кроме того, с начала января 2023 года была введена отмена НДС при покупке квотированного золотасубъектам производства ювелирных изделий, которые осуществляли деятельность на территории Казахстана. На этой возможности в 2025 году производители ювелирных изделий приобрели 38 кг золота без НДС, что на 10,7% больше, чем в 2024 году (34,3 кг).

В приоритетные виды деятельности «СЭЗ Астаны» включен вид деятельности по производству ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.

Также для отечественных производителей отменили пробирное клеймо в пробирных палатах для ювелирных изделий из серебра.

В целом в Казахстане зарегистрировано 4 542 участника оборота товаров ювелирных изделий, из них 445 являются производителями.

В Казахстане оборот ювелирных изделий регулируется Законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Ранее сообщалось, что цены на золото обновили рекорд на фоне двух факторов.