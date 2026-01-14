РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:17, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Экспорт ювелирных изделий Казахстана вырос в 7,3 раза

    В Казахстане на рынке ювелирных изделий объем производства за 10 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показал рост на 41,3%, до 4,1 млн долларов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства.

    Фото: Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

    В ведомстве отметили, что за счет мер государственной поддержки ювелирная отрасль развивается быстрыми темпами .

    Импорт увеличился 39,6%, до 174,7 млн долларов, экспорт вырос в 7,3 раза до 54,5 млн долларов. Повышение внутреннего потребления составило 3,2%, достигнув 124,3 млн долларов.

    С 2016 года в стране установлена квота на реализацию ювелирным предприятиям до 300 кг золота в год. При этом аффинированное золото в приоритетном порядке реализуется в Национальный банк РК. В 2025 году это было порядка 74 тонны. Также Тау-Кен Алтын реализует данный механизм путем продажи гранулированного аффинированного золота.

    Кроме того, с начала января 2023 года была введена отмена НДС при покупке квотированного золотасубъектам производства ювелирных изделий, которые осуществляли деятельность на территории Казахстана. На этой возможности в 2025 году производители ювелирных изделий приобрели 38 кг золота без НДС, что на 10,7% больше, чем в 2024 году (34,3 кг).

    В приоритетные виды деятельности «СЭЗ Астаны» включен вид деятельности по производству ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.

    Также для отечественных производителей отменили пробирное клеймо в пробирных палатах для ювелирных изделий из серебра.

    В целом в Казахстане зарегистрировано 4 542 участника оборота товаров ювелирных изделий, из них 445 являются производителями.

    В Казахстане оборот ювелирных изделий регулируется Законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

    Ранее сообщалось, что цены на золото обновили рекорд на фоне двух факторов.

