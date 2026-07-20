Экспорт казахстанского сыра и творога вышел на рынки Азербайджана и Южной Кореи

По итогам января–мая 2026 года в Казахстане произведено 25,7 тыс. тонн сыра и творога, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост производства составил 5,6 тыс. тонн, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро нацстатистики.

В январе–мае 2026 года казахстанские производители успешно экспортировали за рубеж около 0,9 тыс. тонн сыра и творога. Отечественная продукция стабильно пользуется спросом в России, Кыргызстане и Армении. При этом география сбыта демонстрирует позитивную динамику: зафиксирован уверенный рост объемов поставок в Узбекистан и Монголию, а также состоялся успешный выход на новые рынки — в Азербайджан и Республику Корея.

На фоне увеличения собственного выпуска наблюдается снижение объемов импорта сыра и творога на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Внутренний рынок демонстрирует устойчивый рост спроса. За пять месяцев 2026 года объем реализации сыра и творога составил 41,4 тыс. тонн, что на 11,2% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

По состоянию на июнь 2026 года средняя розничная цена творога по Казахстану составила 2 457 тенге за килограмм. Самая низкая средняя цена зафиксирована в Петропавловске — 1 661 тенге за килограмм, самая высокая — в Жезказгане, где килограмм творога в среднем стоит 3 060 тенге.

Отметим, что по итогам первых трех месяцев 2026 года объем выпуска этой продукции увеличился на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.