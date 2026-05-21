Производство сыра и творога в Казахстане выросло почти на 40%

В Казахстане зафиксирован значительный рост производства сыра и творога. По итогам первых трех месяцев 2026 года объем выпуска этой продукции увеличился на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Бюро национальной статистики, в январе–марте текущего года было произведено 15,3 тыс. тонн сыра и творога. Это на 4,2 тыс. тонн больше, чем за тот же период 2025 года, что отражает заметное увеличение внутреннего производства.

На фоне роста выпуска продукции наблюдается снижение импорта. За отчетный период он уменьшился на 10,1% и составил 9,4 тыс. тонн против 10,5 тыс. тонн годом ранее. При этом доля импортируемой продукции в общем объеме ресурсов оценивается в 38,2%.

Экспортные поставки также показали снижение. За первые три месяца 2026 года из страны было вывезено 382,2 тонны сыра и творога, что на 20,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время внутренний рынок демонстрирует рост потребления: объем продаж сыра и творога внутри страны составил 24,4 тыс. тонн, увеличившись на 15,7% по сравнению с январем-мартом 2025 года.

