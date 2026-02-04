РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:03, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Эксперты в Алматы поддержали Конституционную реформу

    В Доме дружбы прошла экспертная встреча, посвящённая обсуждению Конституционных реформ, проводимых в Казахстане, а также актуальных вопросов внутренней политики и развития Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    В Доме дружбы прошла экспертная встреча, посвящённая обсуждению конституционных реформ, проводимых в Казахстане, а также актуальных вопросов внутренней политики и развития Алматы.
    Фото: акимат Алматы

    В диалоге приняли участие специалисты в области социологии и политологии, представители академической среды, а также заместитель акима города Абзал Нукенов.

    Участники обменялись мнениями по ключевым направлениям развития города, роли науки и аналитики в принятии управленческих решений, а также возможностям взаимодействия экспертного сообщества и органов управления.

    В центре внимания были вопросы образования и науки, поддержки молодых исследователей, развития городской инфраструктуры и взаимодействия науки и практики в интересах города.

    Эксперты в Алматы поддержали Конституционную реформу
    Фото: акимат Алматы

    В ходе обсуждения эксперты выразили поддержку Конституционной реформе, проводимой в стране. Участники встречи отметили значимость проекта новой Конституции Республики Казахстан для дальнейшего устойчивого развития страны.

    Ключевыми ориентирами нового Основного закона названы образование и наука, культура и инновации, а также принципы справедливости, закона и порядка, бережного отношения к природе.

    По итогам встречи достигнута договорённость о дальнейшем экспертно-аналитическом сопровождении и совместной работе по актуальным направлениям развития.

    Теги:
    Конституция Конституционная реформа Алматы Политические реформы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают