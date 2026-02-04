Эксперты в Алматы поддержали Конституционную реформу

В диалоге приняли участие специалисты в области социологии и политологии, представители академической среды, а также заместитель акима города Абзал Нукенов.

Участники обменялись мнениями по ключевым направлениям развития города, роли науки и аналитики в принятии управленческих решений, а также возможностям взаимодействия экспертного сообщества и органов управления.

В центре внимания были вопросы образования и науки, поддержки молодых исследователей, развития городской инфраструктуры и взаимодействия науки и практики в интересах города.

Фото: акимат Алматы

В ходе обсуждения эксперты выразили поддержку Конституционной реформе, проводимой в стране. Участники встречи отметили значимость проекта новой Конституции Республики Казахстан для дальнейшего устойчивого развития страны.

Ключевыми ориентирами нового Основного закона названы образование и наука, культура и инновации, а также принципы справедливости, закона и порядка, бережного отношения к природе.

По итогам встречи достигнута договорённость о дальнейшем экспертно-аналитическом сопровождении и совместной работе по актуальным направлениям развития.