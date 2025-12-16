Эксперты США поздравили Казахстан с Днем Независимости

Президент Международного налогового и инвестиционного центра Дэн Уитт поздравил Казахстан с 34-летием независимости.

— Поздравляю с 34-летием независимости. Я работаю с Казахстаном уже 33 года, поэтому для меня было большим удовольствием и честью наблюдать, как Казахстан растет, становится зрелым, развивается и приносит процветание вашему народу — поздравил Дэн Уитт.

Эксперт объясняет, что это связано с сильным стремлением руководства быть открытым для бизнеса и приносить пользу народу Казахстана.

По мнению Дэна Уитта, встреча президентов Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа 5 ноября свидетельствует о возрождении казахстанско-американских отношений.

— Я вижу, что Америка вновь пробудилась и что Центральная Азия является важнейшим элементом нашей внешней и экономической политики, а Казахстан находится в самом сердце Центральной Азии, — рассказал Дэн Уитт.

О значимости нашей страны эксперт сообщил «Казахстан является крупнейшим государством с точки зрения экономического роста, торговых потоков и, конечно же, коридора Восток-Запад».

— Все дороги ведут через Казахстан, поэтому я думаю, что у нас с вами светлое будущее, и я очень рад, что мое правительство и мой президент вернулись, чтобы признать важность Центральной Азии, в центре которой находится Казахстан. Еще раз поздравляю народ Казахстана с 34 годами, — подчеркнул Дэн Уитт.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Старший научный сотрудник Центра национальных интересов Эндрю Кучинс поздравил Казахстан с Днем независимости.

— Я думаю, что мы переживаем очень волнующее время для отношений США с Центральной Азией. Встреча в формате «С5+1», которая состоялась 5 ноября имела огромный успех. Двусторонняя торговля, торгово-экономические соглашения, которые были подписаны между Казахстаном и Соединенными Штатами, я думаю, действительно волнующие, — отметил Эндрю Кучинс.

Эксперт подчеркивает, что сотрудничество «действительно заслуживает продвижения».

— Если бы мы уделяли больше времени налаживанию коммерческих отношений и развитию связей с частным сектором, возможно, мы были бы немного менее вовлечены в политику. Я думаю, что это было бы воспринято лучше, но, в любом случае, поздравляю Казахстан с празднованием 34-летия независимости, это замечательное достижение, — поздравил Эндрю Кучинс.

Ранее были представлены экспертные мнения о существенном прорыве в отношениях Казахстана и Соединенных Штатов по результатам визита Президента Касым-Жомарта Токаева и казахстанской делегации на юбилейный саммит «C5+1» в Вашингтоне.