Саммит C5+1 в Вашингтоне прошел с большим успехом - мнение экспертов

Заместитель директора Программы по энергетике, экономическому росту и безопасности Международного налогового и инвестиционного центра Уэсли Александр Хилл поделился своим мнением о саммите в формате «С5+1» прошедшем в США.

— Я считаю, что саммит прошел с большим успехом. В течение очень долгого времени формат «С5+1» был скорее риторикой, чем реальностью, было много разговоров, но дел было не так уж много. Я надеюсь, что этот саммит станет первым из многих будущих саммитов на которых действительно будут приниматься реальные обязательства, подписываться договоры и заключаться сделки, — сообщил Уэсли Александр Хилл.

Эксперт подчеркнул важность достигнутых соглашений между странами Центральной Азии и американским бизнесом, отметив:

— В дальнейшем я лично сосредоточусь на том, чтобы увидеть, куда направляются эти инвестиции. Я думаю, что нас ждет очень интересное время для инвестиционного климата в Центральной Азии. По общему мнению, встреча президентов Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа прошла успешно.

Говоря о перспективах отношений двух стран, эксперт выразил мнение, что инвестиции и торговля между Казахстаном и США будут сосредоточены на двух основных направлениях:

Первая — это логистика, самая большая проблема, которая существует в торговле между Соединенными Штатами Америки и странами Центральной Азии, особенно Казахстаном, — это вывоз товаров из страны или их ввоз в страну.

Это означает, что США должны быть очень сосредоточены на инфраструктуре Каспийского моря, на мире на Южном Кавказе, политических событиях в Турции и Грузии, а также на глобальной ситуации в целом, состоянии инфраструктуры так называемого «Среднего коридора» на Кавказе и Каспийском море.

Второе — это важнейшие полезные ископаемые. Поэтому, меморандуму о взаимопонимании между США и Казахстаном в области полезных ископаемых будет уделяться большое внимание в будущем.

Соединенным Штатам нужно больше критических минералов не только для собственной переработки, но и для того, чтобы наводнить ими рынок и повлиять на снижение стоимости полезных ископаемых.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов рассказал, что казахстанская делегация имела очень теплый прием со стороны администрации Трампа в ходе визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон.

— Как я понимаю визит прошел очень положительно и оправдал ожидания. Важные соглашения были подписаны. Мы получили внимание от всех высших чиновников, они подчеркивали, что Центральная Азия сейчас важнейший партнер. Мы видим, что для Соединенных Штатов мы становимся приоритетом. Они готовы инвестировать в нас и нашу страну, а для Казахстана это тоже шанс получить доступ к самым передовым технологиям и обеспечивать правильный баланс в наших отношениях и партнерствах со всеми ключевыми экономиками, — отметил Тимур Турлов.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Бывший посол Соединённых Штатов Америки в Туркменистане Мэттью Климоу рассказал, только в прошлом году он вернулся из Ашхабада в качестве посла Америки с 2019 по 2024 год и с истинным удовольствием готов поделиться мнением об участии глав государств в формате «С5+1» по приглашению президента Трампа.

— Когда я приехал в Ашхабад в 2019 году, было немыслимо, что «C5+ 1» будет расти так быстро. Для меня это архитектура укрепления доверия. Это способ для Соединенных Штатов, которые находятся очень далеко от Центральной Азии, продемонстрировать свой интерес к региону и признать важность взаимосвязи между Востоком и Западом. Когда я смотрю на шесть лет, прошедших с момента моего первого приезда в Центральную Азию, я просто поражаюсь тому, как быстро все изменилось к лучшему, и я думаю, что соглашение «5+1» отчасти способствовало этому росту, — рассказал Мэттью Климоу.

Центральная Азия — это гораздо больше, чем-то, о чем писала пресса.

— Я вижу гораздо больше возможностей, предпринимательского духа, образования и кипучей энергии в молодых людях из Центральной Азии, с которыми я встречался и с которыми я знакомлюсь сам. И я думаю, что во всех пяти странах Центральной Азии существует огромный неиспользованный потенциал. И теперь есть возможности, которых у нас не было всего несколько лет назад, чтобы по-настоящему развить это направление, — считает Мэттью Климоу.

Ранее сообщалось о мнении участников бизнес-конференции «Десятая годовщина C5+1», которая прошла в столице США.