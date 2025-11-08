Это стратегические сделки для Вашингтона — эксперты о соглашениях РК и США

Каждый пятый баррель добываемой американскими компаниями нефти — из Казахстана

Редкоземельные элементы стали одной из центральных тем мировой политики в этом году, рассказал советник председателя правления Maqsut Narikbayev University по международным связям и инициативам Мирас Жиенбаев.

По его словам, интерес к этой сфере объясняется просто. Во-первых, стремительный рост ИИ и глобальная гонка за лидирующие AI-решения создают огромный спрос на энергию. Это заставляет государства искать новые решения и доступ к дополнительным объёмам энергоносителей.

— Если говорить о самих США, то если в 2023 году дата-центры, связанные с развитием ИИ, потребляли 4,4% всей электроэнергии в США, то в 2028 году этот показатель превысит 6,7-12% по оценкам Министерства энергетики США. Казахстан и США больше трех десятилетий эффективно сотрудничают в этой сфере, фактически каждая пятая баррель добываемой американскими компаниями нефти родом из Казахстана, — пояснил эксперт.

Фото: Foreign Policy Community of Indonesia

Во-вторых, вместе с этим растёт конкуренция за стабильные цепочки поставок полупроводников и оборудования, без которых невозможно развитие ИИ. Для их производства нужны редкоземельные элементы.

— Президент Трамп последовательно стремится создать устойчивые цепочки поставок редкоземельных элементов, по сути, это становится мото его внешнеполитической стратегии. Так или иначе это было содержанием его азиатского турне в рамках участия в Саммите АТЭС в корейском Кенджу, — отмечает специалист.

Руководитель ОФ «Институт исследования региональной интеграции» Таисия Мармонтова подтверждает, что для США это возможность диверсифицировать поставки критически важных минералов и снизить зависимость от Китая, который сегодня остаётся крупнейшим игроком на этом рынке.

— Кроме того, это вопрос укрепления дружественных цепочек по вольфраму, титану, берилию, танталу, урану. На фоне новой сделки по вольфраму, Вашингтон прямо указывает на то, что это стратегический характер проекта и, возможно, это будет банковская поддержка, — подчеркивает она.

Фото: из личного архива Таисии Мармонтовой

По ее словам, это можно рассматривать и как политический сигнал: США намерены наращивать экономическое присутствие, причём не только через дипломатию, но и через отрасли, связанные с критическими минералами.

Мирас Жиенбаев отмечает, что американский бизнес фактически стал первым, среди всех иностранных инвесторов, кто напрямую «заходит» в казахстанский рынок редкоземов.

— Это однозначное достижение для всех сторон и в то же время старт казахско-американского сотрудничества в этой сфере. Меморандум на межгосударственном уровне в этом контексте создает правильную и важную институциональную базу, но здесь мы впервые видим, как соглашение такого рода на политическом уровне де-факто немедленно породило реальную имплементацию в виде конкретного проекта американского бизнеса здесь в Казахстане, — говорит эксперт.

Он добавил, что для Казахстана стратегически важно привлекать крупнейший мировой бизнес в разведку, добычу и переработку редкоземельных элементов внутри страны, поскольку это соответствует национальным интересам.

— Для Казахстана это означает прямые экономические эффекты, наша задача — перевести редкоземельные элементы из категории возможных перспективных направлений в новую точку роста экономики. Для этого важны как внешние, так и внутренние инвестиции. Важно понимать, что эти соглашения — непосредственно бизнес-инициативы и имеют четкую экономическую рациональность для всех участников, — отмечает спикер.

Почему соглашение выгодно Казахстану?

Мармонтова напоминает, что накануне соглашения, в апреле 2025 года в Карагандинской области обнаружили крупное месторождение редкоземельных металлов. По предварительной оценке, на участке Куйректыколь ресурсы составляют порядка миллиона тонн. Прогнозная площадь получила название «Жаңа Қазақстан».

По данным Минпрома РК, общие прогнозные ресурсы редкоземельных металлов площади «Жаңа Қазақстан» до глубины 300 метров составляют свыше 20 млн тонн, при среднем содержании суммы редкоземельных элементов порядка 700 г/т. Аналогов данного типа редкоземельного оруденения в Казахстане нет, однако требуется доразведка.

И именно в этом контексте Казахстан получает интерес западных партнёров.

— Это доступ к финансированию, технологиям, перенос части добавленной стоимости в страну, что очень важно для нашей экономики с низкой степенью диверсификации. Кроме того, всё-таки США, как якорный потребитель, позволит дать такой устойчивый экспортно-логистический контур, — отмечает Мармонтова.

Эксперт также напомнила, что в стране уже работает Ульбинский металлургический завод, где производят редкие металлы — бериллий, тантал, ниобий. Казахстан, по её словам, получает шанс ускорить развитие этого сектора. И на волне подписания меморандума можно ожидать пилотные проекты в части магнитных редкозёмов и материалов для батарей, поскольку спрос на них в США будет только усиливаться.

Как отмечает директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев, первый практический шаг уже есть — проект по вольфраму с участием Cove Capital и «Тау-Кен Самрук», где EXIM Bank США выразил интерес на $900 млн. Теперь ключевая задача — довести рамочные договорённости до заключения оффтейков, локализованной переработки и инфраструктурных решений, сохраняя многовекторность.

По его словам, этот кейс показывает готовность американского капитала и технологий заходить в критические минералы Казахстана. Аналогичную модель можно масштабировать и на редкоземельные металлы.

— Для Казахстана это шанс уйти от сырьевой роли к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью: есть ресурсная база, наработанные компетенции по редким металлам (УМЗ) и окно к финансированию через DFC/EXIM и Minerals Security Partnership. Ключ к запуску — быстро подтвердить запасы на опорных участках, зафиксировать долгосрочные оффтейки под стандартами ESG и трассируемости и параллельно принять решения по размещению мощностей разделения и логистике экспорта (включая ТМТМ). При таком подходе редкоземы могут стать следующей точкой роста после урана и тантала, — отметил Тажибаев.

Фото из личного архива

Экономический эффект, который может получить Казахстан, по его оценке — это инвестиции, новые рабочие места, доступ к технологиям для глубокой переработки и снижение зависимости от сырьевой модели.

Как соглашения с NVIDIA помогут развивать собственные AI-мощности

Другой важный пакет соглашений, который достиг Казахстан с США — в сфере цифровизации. Он включает меморандумы о сотрудничестве с крупнейшими Big Tech компаниями мира.

По словам Мираса Жиенбаева, цифровая повестка Казахстана на саммите была не менее стратегической:

— Сегодня Казахстан — это самая развитая рыночная экономика в Центральной Азии, с предсказуемыми «правилами игры» в части государственного законодательного регулирования, где крупный американский бизнес имеет более чем три десятилетия опыта работы. Это важный актив Казахстана, о котором почему-то не принято часто говорить вслух. И именно с точки зрения американского бизнеса Казахстан сегодня — это кратно больше, чем сырьевая база. Впервые в нашей истории одна компания из Казахстана стала «единорогом» и это Higgsfield AI — стартап в области искусственного интеллекта, чья оценка превысила 1 миллиард долларов.

Жиенбаев считает, что Казахстан — одно из немногих государств в мире, которое развивает AI-технологии, опираясь на самодостаточную ресурсную базу. Сейчас страна переходит к более сложному этапу и создаёт условия для безбарьерного доступа к инфраструктурным технологиям, необходимым для развития собственных дата-центров.

— Наши соглашения с крупнейшими американскими технологическими гигантами, вроде Groq и NVIDIA, это гарантия того, что наши ярчайшие таланты, стартаперы и разработчики будут иметь доступ к закупкам передового оборудования. В более широком страновом контексте AI-стратегия Казахстана имеет в своей основе ту же логику что и наша внешнеполитическая стратегия: выстраивая комплексные отношения c самыми разными регионами мира Астана создает возможности для собственного развития, выстраивая «мосты вместо стен» и в части глобальной гонки за инновации в AI, — заключил спикер.

Таисия Мармонтова добавляет, что реальный эффект этих соглашений станет заметен через год–три.

— Что касается Groq, то это, естественно, про сверхбыструю вычислительную и низкую стоимость отклика в реальном времени. Соответственно, это, наверное, заявление о том, что Казахстан хочет стать цифровым хабом в Центральной Азии.

По её словам, практический эффект от соглашения со Starlink Direct-to-Sellчерез Beeline и технологию Veon — это покрытие белых пятен, и повышение устойчивости связи.

Напомним, в сентябре 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил запустить в Казахстане ряд предприятий в сфере редкоземельных металлов в ближайшие три года.

Ранее корреспондент Kazinform писал о том, каковы перспективы развития отрасли редкоземельных металлов и ее инвестиционной привлекательности в Казахстане.