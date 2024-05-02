Эксперты назвали причины укрепления тенге

В апреле 2024 года курс тенге укрепился по отношению к доллару на 1,1%, достигнув 442,05 тенге за доллар. Эксперты рассказали, с чем связаны такие изменения в паре тенге-доллар, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Национального банка РК, общий объем торгов составил 5,1 млрд долларов. Из них 21% — продажа иностранной валюты из Национального фонда в размере 1,056 млрд долларов.

— В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в апреле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов США или порядка 10% от общего объема рынка, — говорится в сообщении Нацбанка.

В ведомстве добавили, что валютных интервенций в апреле не проводили. Тогда с чем же связано такое укрепление тенге? Эксперты, опрошенные агентством Kazinform, считают, что это связано с трансфертами из Национального фонда.

— Увеличение спроса на инвалюту могло происходить ввиду подготовки к продолжительным выходным в стране, коррекции цен на нефть, а также в преддверии оглашения объёмов продаж инвалюты из Нацфонда в мае и публикации данных по инфляции, — ответили в Ассоциации финансистов Казахстана.

Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев полагает, что из-за паводков госбюджету нужно больше денег, а значит — больше трансфертов из Нацфонда.

Фото: из личного архива Андрея Чеботарева

— Ничего особенного, кроме того, что бюджет не дополучает доходную часть из-за более высокого курса. Национальный фонд тоже недополучает, — заявил эксперт.

Он считает, что рано или поздно Казахстан вернется к курсу 470 тенге за доллар. Скорее всего в сентябре 2024 года.

В мае 2024 года ожидается, что Национальный банк продаст иностранную валюту из Национального фонда в размере 750-850 млн долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в мае 2024 года ожидается в размере от 450 до 500 млн долларов.

Ранее эксперты в беседе с агентством Kazinform предположили, что для восстановления регионов после паводков Правительство возьмет деньги из Национального фонда. Однако необходимые объемы будут известны только после подсчета ущерба.