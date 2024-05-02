Тенге укрепился по итогам апреля на 1,1%

В апреле курс тенге укрепился на 1,1%, достигнув отметки 442,05 тенге за доллар США. Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже увеличился до 234 млн долларов США, с общим объемом торгов в 5,1 млрд долларов США, передает агентство Kazinform со ссылкой на сообщение Национального банка РК.

Продажи валюты из Национального фонда для бюджетных трансфертов составили 1 056 млн долларов США, что составило 21% от общего объема торгов. Продажи не превысили 48 млн долларов США в день. Национальный Банк поддерживает рыночный нейтралитет при проведении операций средствами фонда, что помогает минимизировать их влияние на валютный рынок.

В апреле Национальный Банк продолжил покупки иностранной валюты на бирже для поддержания доли пенсионных активов в размере 30% ЕНПФ, на сумму 500 млн долларов США, что составило около 10% от общего объема рынка. Валютных интервенций Национальный Банк не проводил.

Предварительные заявки Правительства на трансферты в республиканский бюджет в мае 2024 года предполагают продажу валюты из Национального фонда в размере от 750 до 850 млн долларов США, а также покупку валюты для поддержания доли пенсионных активов ЕНПФ в размере от 450 до 500 млн долларов США.

Национальный Банк продолжит обеспечивать транспарентность операций на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, мировых рынков и геополитической обстановки. Национальный Банк сохранит режим гибкого курсообразования, чтобы избежать дисбалансов и обеспечить стабильность золотовалютных резервов.

Ранее в обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют.