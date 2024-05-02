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    10:05, 02 Май 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 мая

    Доллар бағамы
    Фото: Kazinform

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 442,92 тенге, продажи - 444,65 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 441,00 тенге, продают по 445,88 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 473,95 тенге, продают по 477,74 тенге. В Астане средний курс покупки - 471,00 тенге, продажи - 476,90 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,69 тенге, продают по 4,78 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,66 тенге, продают по 4,77 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 442,05 тенге, 1 евро – 474,14 тенге, 1 рубль – 4,74 тенге.

    Теги:
    Доллар Тенге Астана Обменники Алматы Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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