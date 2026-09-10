Эксперт назвал некачественное строительство причиной обрушения фасада в деле Улданы Мырзуан

На очередном заседании эксперт ТОО «Астана-Технадзор» Денис Воробьев заявил, что причиной трагедии стало качество строительства. По его словам, обрушение не носило внезапного характера — ему предшествовал достаточно длительный период.

— Обрушение явилось результатом совокупного действия факторов. Причем основным все-таки мы считаем именно крайне некачественное строительство, поскольку вчера заседание проходило, и была озвучена такая версия, что в основе все-таки лежали конструктивные недостатки, то есть увеличенная этажность. Поэтому в этой ситуации существует у нас много жилых комплексов, которые также достаточно высотные по Астане и также выполнены полностью в кирпичной кладке, в бескаркасной схеме. И замечательно они функционируют, никаких таких проблем у них нет. Поэтому основная причина — это крайне некачественное строительство. Поскольку если обратиться к фотоматериалам, к видеоматериалам, которые у нас тоже сохранены с периода обследования, качество кладки с трудом позволяет его полноценной кирпичной кладкой назвать, — сообщил Денис Воробьев.

По его словам, перевязка была полностью нарушена как в основном несущем слое кладки, так и в связи облицовки с основным слоем кладки.

— И второй момент очень серьезный был, это все-таки отсутствие полноценной перевязки. Потому что, получается, у нас имеется такая очень высокая свободно стоящая стенка вертикальная из облицовки, которая не перевязана полноценно с внутренним несущим слоем, — отметил специалист.

Кроме того, по его словам, отмечалась крайне неравномерная толщина швов. Имел место процесс постепенного отхода и увеличения зазоров между стенами.

— Поскольку свободно стоящая в итоге облицовочная стенка не была в должной мере закреплена, поскольку раствора нормального не было, перевязки там полноценной не было, соответственно, постепенно увеличивались зазоры между слоями кладки, и произошло вот это обрушение. Своевременно в какой-то момент полностью отследить и сказать, когда это произойдет, было невозможно, особенно неспециалистам. Да, именно таким образом ситуация и развилась. Именно поэтому она привела к таким последствиям, — рассказал эксперт.

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