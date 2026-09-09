Дело Улданы Мырзуан: можно ли было выявить дефекты облицовки дома при визуальном осмотре

На судебном заседании по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан эксперт Бауржан Казиев назвал причины обрушения облицовочной кладки дома, произошедшего 8 ноября 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Бауржана Казиева, основной причиной обрушения стала совокупность конструктивных дефектов и нарушений технологии устройства наружной многослойной кирпичной стены.

— Это не одна отдельная причина. К существенным факторам отнесены отсутствие предусмотренных армированных поясов, отсутствие либо ненадлежащее устройство арматурных сеток, нарушение связи и анкеровки облицовочного слоя. Некачественное заполнение кладочных швов раствором и пустошовка, трещины значительной ширины раскрытия, зазоры между слоями стены, а также отсутствие надлежащего деформационного разделения и распределения вертикальной нагрузки облицовочного слоя, — сообщил эксперт.

По его словам, непосредственный механизм обрушения заключался в утрате совместной работы облицовочного и основного несущего слоев.

— То есть облицовочный слой воспринимал собственный вес выше лежащих рядов без достаточного перераспределения усилий и без надежной связи с основной стеной. В результате длительного развития трещин, деформаций, зазоров, намокания и промерзания произошло дальнейшее ослабление кладки, после чего наступила локальная потеря устойчивости и обрушение, — пояснил Бауржан Казиев.

Эксперт отметил, что процесс разрушения происходил длительное время. Сначала возникали трещины, затем нарушалась совместная работа слоев кладки, появлялись зазоры и деформации. Намокание и промерзание также способствовали дальнейшему ослаблению конструкции.

Бауржан Казиев добавил, что определить все эти дефекты только при визуальном осмотре было невозможно. Для этого, по его словам, требовались инструментальное техническое обследование, геодезические исследования и проверочные расчеты.

— Одним только визуальным осмотром невозможно было все определить. В 2017 году были зафиксированы трещины, это говорит, что шел длительный процесс. В любом случае, вначале не видно трещины, они постепенно происходят, идет намокание, воздействие внешних факторов, что приводит к ослаблению кладки, — пояснил эксперт.

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