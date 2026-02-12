Экс-ректора МУИТ в Алматы освободили раньше срока

Он был осужден на 8 лет в 2020 году.

— В отношении указанного лица в установленном законом порядке была применена амнистия, в результате чего срок наказания был сокращен. С учетом пересчитанного срока осужденный полностью отбыл назначенное судом наказание и был освобожден на законных основаниях. Рассмотрение материалов, пересчет сроков и принятие решений в отношении осужденных относятся к компетенции суда и подлежат обязательному исполнению, — сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы.

В комитете добавили, что в соответствии с требованиями законодательства сведения из личного дела осужденного разглашению не подлежат.

Напомним, в октябре 2020 года Бостандыкским районным судом № 2 Алматы экс-ректор Дамир Шыныбеков был признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества в учреждении средней безопасности. Вместе с ним также на 8 лет была осуждена бывший бухгалтер вуза Жанайым Спабекова.

Они признаны виновными в присвоении и растрате имущества группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Суд установил, что Шыныбеков и Спабекова в период с февраля 2013 года по ноябрь 2018 год похитили бюджетные денежные средства на сумму более 1,7 млрд тенге, выделенные на стипендии, путем составления фиктивных договоров с юридическими лицами с последующим обналичиванием денежных средств.

Летом 2021 года суд отменил конфискацию имущества по делу Шыныбекова и обратил это имущество в доход государства в счет возмещения ущерба.

В ноябре 2023 года Алматинский областной суд отменил смягчение наказания бывшему ректору Международного университета информационных технологий Дамиру Шыныбекову, осужденному на 8 лет.