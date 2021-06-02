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    14:35, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Дело экс-ректора МУИТ: приговор изменен

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинском городском суде рассмотрена апелляция по уголовному делу в отношении бывшего ректора АО «Международный университет информационных технологий» Дамира Шыныбекова и главного бухгалтера Жанайым Спабековой. Они ранее были приговорены к 8 годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Коллегией установлено, что Шыныбеков и Спабекова в период с февраля 2013 года по ноябрь 2018 год похитили бюджетные денежные средства на сумму более 1,7 млрд тенге, выделенные на стипендии, путем составления фиктивных договоров с юридическими лицами с последующим обналичиванием денежных средств.

    Ранее приговором суда первой инстанции Шыныбеков и Спабекова признаны виновными в присвоении и растрате имущества группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ст. 189 ч. 4 п. 2 УК). Спабекова также признана виновной в легализации денег, полученных преступным путем (ст.218 ч. 3 п.3 УК).

    Суд учел, что похищенные деньги не возвращены, и лишил подсудимых свободы. Шыныбекову и Спабековой назначено по 8 лет лишения свободы (максимальное наказание при отсутствии отягчающих обстоятельств).

    Оба лишены права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 5 лет, а Шыныбеков также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством в области образования и науки, на тот же срок.

    Постановлением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции изменен.

    «Судом апелляционной инстанции уточнена сумма процессуальных издержек, и произведен зачет в срок наказания времени нахождения Шыныбекова под стражей. Кроме того, поскольку в обвинительном акте органом досудебного расследования не было указано, что имущество Шыныбекова было добыто преступным путем, суд отменил конфискацию имущества и обратил это имущество в доход государства в счет возмещения ущерба. В остальной части приговор оставлен без изменения. Постановление вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.

    Напомним, в октябре 2020 года Бостандыкским районным судом №2 экс-ректор Дамир Шыныбеков признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества в учреждении средней безопасности. Бывший бухгалтер вуза Жанайым Спабекова признана виновной и приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



    Теги:
    МВД РК Алматы Правоохранительные органы
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