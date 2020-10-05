Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Экс-ректора и бывшего бухгалтера МУИТ приговорили к 8 годам лишения свободы

    5 Октября 2020, 17:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оглашен приговор в отношении бывшего ректора и бывшего бухгалтера Международного университета информационных технологий (МУИТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бостандыкским районным судом №2 экс-ректор Дамир Шыныбеков признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества в учреждении средней безопасности.

    Бывший бухгалтер вуза Жанайым Спабекова признана виновной и приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

    Подсудимым Шыныбекову и Спабековой предъявлены обвинения по статье 189 части 4 пунктом 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

    Ранее государственный обвинитель просил признать виновным Дамира Шыныбекова и бывшего бухгалтера вуза Жанайым Спабекову и приговорить их к 8 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

    Напомним, об аресте бывшего ректора МУИТ стало известно в июне прошлого года.

    Бывшего ректора Международного университета информационных технологии Дамира Шыныбекова и экс-главного бухгалтера вуза Жанайым Спабекову обвинили в хищении 1,7 млрд тенге.

    Ранее в ходе своего показания Жанайым Спабекова полностью признала свою вину и раскаялась о содеянном. Она призналась в хищении 414 млн 790 тыс. тенге. Это за период с 2013 по 2018 годы. При этом больше всего она получала денег в 2017 году – 128,2 млн тенге.

    Согласно уголовному делу, она за эти деньги приобрела одну квартиру в столице, три квартиры с паркингами в Алматы в ЖК «Арай», автомобили «Nissan Qashqai» и Toyota Hilux, зарегистрировала в Костанайской области ТОО «Айгуль балабакшасы», «Торгай копсалалы колледжi», «Торгай жылыжайы» и «Аралбай кагазы», а также купила три дома и одну землю в селе Тургай Костанайской области.

    Должность ректора Дамир Шыныбеков занимал с 2009 года. В 2017 году он был избран депутатом маслихата Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Вузы Суды
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    4 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    5 Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике