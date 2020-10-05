Экс-ректора и бывшего бухгалтера МУИТ приговорили к 8 годам лишения свободы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оглашен приговор в отношении бывшего ректора и бывшего бухгалтера Международного университета информационных технологий (МУИТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бостандыкским районным судом №2 экс-ректор Дамир Шыныбеков признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества в учреждении средней безопасности.

Бывший бухгалтер вуза Жанайым Спабекова признана виновной и приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Подсудимым Шыныбекову и Спабековой предъявлены обвинения по статье 189 части 4 пунктом 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Ранее государственный обвинитель просил признать виновным Дамира Шыныбекова и бывшего бухгалтера вуза Жанайым Спабекову и приговорить их к 8 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, об аресте бывшего ректора МУИТ стало известно в июне прошлого года.

Бывшего ректора Международного университета информационных технологии Дамира Шыныбекова и экс-главного бухгалтера вуза Жанайым Спабекову обвинили в хищении 1,7 млрд тенге.

Ранее в ходе своего показания Жанайым Спабекова полностью признала свою вину и раскаялась о содеянном. Она призналась в хищении 414 млн 790 тыс. тенге. Это за период с 2013 по 2018 годы. При этом больше всего она получала денег в 2017 году – 128,2 млн тенге.

Согласно уголовному делу, она за эти деньги приобрела одну квартиру в столице, три квартиры с паркингами в Алматы в ЖК «Арай», автомобили «Nissan Qashqai» и Toyota Hilux, зарегистрировала в Костанайской области ТОО «Айгуль балабакшасы», «Торгай копсалалы колледжi», «Торгай жылыжайы» и «Аралбай кагазы», а также купила три дома и одну землю в селе Тургай Костанайской области.

Должность ректора Дамир Шыныбеков занимал с 2009 года. В 2017 году он был избран депутатом маслихата Алматы.