Экс-президента Южной Кореи приговорили еще к полутора годам тюрьмы

В понедельник суд в Сеуле признал бывшего президента Юн Сок Ёля виновным по обвинениям в нарушении избирательного законодательства путем предоставления ложных сведений во время его президентской кампании 2022 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap .

Суд приговорил Юн Сок Ёля к 18 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года, признав его виновным в даче ложных показаний в качестве кандидата в президенты от Партии народной власти (ПНП) ​​перед выборами в марте 2022 года.

Если приговор будет подтвержден в апелляционном порядке, Партии народной власти должна будет вернуть около 40 млрд вон, которые ей были возмещены избирательной комиссией в качестве расходов на предвыборную кампанию после победы Юн Сок Ёля на выборах 2022 года.

Адвокаты бывшего президента заявили, что подадут апелляцию, ссылаясь на многочисленные ошибки в решении суда.

Напомним, две недели назад бывший президент Южной Кореи получил еще два года тюрьмы по обвинению в нарушении Закона о политических фондах. в ми

В феврале 2026 года Юн Сок Ёль был приговорен к пожизненному заключению за организацию восстания путем объявления военного положения. Позже он обжаловал это решение.

Всего в связи с попыткой ввести в стране военное положение против него было возбуждено восемь уголовных дел.

В июне экс-президент Южной Кореи был приговорен к 30 годам тюремного заключения по обвинению в пособничестве врагу и злоупотреблении властью.

Ранее Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор бывшему президенту, окончательно утвердив наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о воспрепятствовании правосудию.