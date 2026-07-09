Суд Южной Кореи оставил в силе семилетний срок экс-президенту Юн Сок Ёлю

Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор бывшему президенту Юн Сок Ёлю, окончательно утвердив наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Суд признал законным решение нижестоящих инстанций, согласно которому экс-президент препятствовал следственным органам исполнить ордер на его задержание после неудачной попытки введения военного положения в декабре 2024 года.

Это первое решение Верховного суда по делу Юн Сок Ёля. Отстраненный от должности экс-президент является фигурантом восьми судебных процессов, связанных с объявлением военного положения 3 декабря 2024 года.

Напомним, что в июне Юн Сок Ёль был приговорен еще к 30 годам тюремного заключения по обвинению в пособничестве врагу и злоупотреблении властью.

В январе Юн Сок Ёль был приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании аресту. В феврале он был приговорен к пожизненному заключению за организацию восстания путем объявления военного положения. Позже он обжаловал это решение.