Бывший президент Южной Кореи приговорен еще к 30 годам тюрьмы

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приговорен к 30 годам тюремного заключения по обвинению в пособничестве врагу и злоупотреблении властью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap .

Юн Сок Ёль признан виновным в организации проникновения беспилотников в Северную Корею с целью усиления напряженности на границе в качестве предлога для объявления им военного положения в декабре 2024 года.

Бывший министр обороны Ким Ён Хён также был приговорен к 30 годам лишения свободы за участие в этих операциях, несмотря на то что специальный прокурор требовал для него 25 лет тюрьмы.

— Для создания условий для введения военного положения ответчики решили использовать военную тактику психологической войны, чтобы подстрекать КНДР и провоцировать провокацию, а затем использовать это для разжигания вооруженной провокации, такой как локальный конфликт, или для создания кризисной ситуации в области национальной безопасности в результате усиления военной напряженности, — говорится в решении суда.

Адвокаты Юн Сок Ёля утверждают, что развертывание беспилотников было законной военной операцией в ответ на запуск Северной Кореей воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи в 2024 году. Они пообещали подать апелляцию, выразив глубокое сожаление по поводу вынесенного решения.

Решение, вынесенное в пятницу, стало очередным обвинительным приговором для экс-президента, который почти год находится под стражей.

Всего в связи с попыткой ввести в стране военное положение против него было возбуждено восемь уголовных дел.

В январе 2026 года Юн Сок Ёль был приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании аресту.

В феврале он был приговорен к пожизненному заключению за организацию восстания путем объявления военного положения. Позже он обжаловал это решение.