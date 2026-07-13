Бывший президент Южной Кореи получил еще два года тюрьмы

В понедельник районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к двум годам тюремного заключения по одному из восьми судебных дел, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap .

Суд признал экс-президента виновным в нарушении Закона о политических фондах.

Команда специального прокурора ранее предъявила ему обвинения в сговоре с женой, бывшей первой леди Ким Кон Хи, и в получении бесплатно 58 опросов общественного мнения на общую сумму около 270 млн вон (около $180 тыс.) от влиятельного политического деятеля в период с апреля 2021 года по март 2022 года.

По данному судебному делу прокуроры добивались для бывшего президента четырехлетнего тюремного заключения.

Бывшего президента обвиняют в организации мятежа и злоупотреблении властью через кратковременное введение военного положения в декабре 2024 года.

Всего в связи с попыткой ввести в стране военное положение против него было возбуждено восемь уголовных дел.

В феврале 2026 года Юн Сок Ёль был приговорен к пожизненному заключению за организацию восстания путем объявления военного положения. Позже он обжаловал это решение.

В июне экс-президент Южной Кореи был приговорен к 30 годам тюремного заключения по обвинению в пособничестве врагу и злоупотреблении властью.

Ранее Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор бывшему президенту, окончательно утвердив наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о воспрепятствовании правосудию.



