Экс-президент Бразилии Болсонару начал отбывать 27-летний срок

Болсонару, приговоренный к 27 годам и трем месяцам заключения, будет отбывать наказание на территории штаб-квартиры Федеральной полиции в столице страны Бразилиа, куда был доставлен на прошлой неделе. 70-летний Болсонару будет содержаться в небольшой камере площадью 12 кв. м, в ней есть телевизор, небольшой холодильник и кондиционер.

Ранее Верховный суд отклонил апелляцию на его приговор и постановил, что приговор является окончательным.

Напомним, Болсонару был осужден в сентябре, после того как его признали виновным в заговоре с целью помешать Луису Инасиу Луле да Силве вступить в должность президента после выборов 2022 года. Прокуроры тогда заявили, что заговор провалился только из-за отсутствия поддержки со стороны высшего военного руководства.

Болсонару находился под домашним арестом в жилом комплексе в Бразилиа, но в минувшие выходные был помещен под стражу, поскольку власти сочли его склонным к побегу.

Как говорилось в решении судьи Верховного суда Бразилии Алешандре де Мораеса, задержание было необходимо в качестве превентивной меры в связи с тем, что Болсонару пытался повредить электронный браслет на лодыжке, а его сын Флавио призывал к публичной акции протеста у дома, где проживал экс-президент.