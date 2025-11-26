Экс-президент Бразилии Болсонару начал отбывать 27-летний срок
Верховный суд Бразилии распорядился, что бывший президент Жаир Болсонару должен начать отбывать тюремный срок по делу о попытке переворота, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Болсонару, приговоренный к 27 годам и трем месяцам заключения, будет отбывать наказание на территории штаб-квартиры Федеральной полиции в столице страны Бразилиа, куда был доставлен на прошлой неделе. 70-летний Болсонару будет содержаться в небольшой камере площадью 12 кв. м, в ней есть телевизор, небольшой холодильник и кондиционер.
Ранее Верховный суд отклонил апелляцию на его приговор и постановил, что приговор является окончательным.
Напомним, Болсонару был осужден в сентябре, после того как его признали виновным в заговоре с целью помешать Луису Инасиу Луле да Силве вступить в должность президента после выборов 2022 года. Прокуроры тогда заявили, что заговор провалился только из-за отсутствия поддержки со стороны высшего военного руководства.
Болсонару находился под домашним арестом в жилом комплексе в Бразилиа, но в минувшие выходные был помещен под стражу, поскольку власти сочли его склонным к побегу.
Как говорилось в решении судьи Верховного суда Бразилии Алешандре де Мораеса, задержание было необходимо в качестве превентивной меры в связи с тем, что Болсонару пытался повредить электронный браслет на лодыжке, а его сын Флавио призывал к публичной акции протеста у дома, где проживал экс-президент.