    17:57, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Экс-президента Бразилии Болсонару арестовали

    Жаир Болсонару приговорили к 27 годам тюремного заключения по делу о перевороте, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС. 

    Бразилияның экс-президенті Болсонару 27 жылға сотталды
    Фото: ВВС

    — Экс-президент Бразилии (2019-2022) Жаир Болсонару, приговоренный к 27 годам тюремного заключения по делу о перевороте и обжалующий это решение, находясь под домашним арестом, был арестован. Об этом со ссылкой на адвоката бразильского политика сообщило агентство Reuters, — пишет издание. 

    11 сентября Болсонару признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года. В конце октября адвокаты Болсонару подали апелляцию в Верховный суд республики (STF). Защита указала на ошибки в решении суда, по которому политик приговорен к 27 годам тюремного заключения.

    Как отмечает издание, связавшийся с Reuters адвокат Болсонару не смог назвать причины задержания своего клиента. По данным источников агентства, решение властей является превентивной мерой, связанной с условиями домашнего ареста, под который экс-глава государства был помещен на время судебного разбирательства. Ожидается, что защита будет добиваться сохранения домашнего ареста, ссылаясь на проблемы со здоровьем у Болсонару.

    Ранее сообщалось, что экс-президент Бразилии Жаир Болсонару взят под домашний арест.

    Жаир Болсонару признан виновным в заговоре с целью военного переворота после поражения на выборах 2022 года.  

     

