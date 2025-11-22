Экс-президента Бразилии Болсонару арестовали

— Экс-президент Бразилии (2019-2022) Жаир Болсонару, приговоренный к 27 годам тюремного заключения по делу о перевороте и обжалующий это решение, находясь под домашним арестом, был арестован. Об этом со ссылкой на адвоката бразильского политика сообщило агентство Reuters, — пишет издание.

11 сентября Болсонару признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года. В конце октября адвокаты Болсонару подали апелляцию в Верховный суд республики (STF). Защита указала на ошибки в решении суда, по которому политик приговорен к 27 годам тюремного заключения.

Как отмечает издание, связавшийся с Reuters адвокат Болсонару не смог назвать причины задержания своего клиента. По данным источников агентства, решение властей является превентивной мерой, связанной с условиями домашнего ареста, под который экс-глава государства был помещен на время судебного разбирательства. Ожидается, что защита будет добиваться сохранения домашнего ареста, ссылаясь на проблемы со здоровьем у Болсонару.

Ранее сообщалось, что экс-президент Бразилии Жаир Болсонару взят под домашний арест.

