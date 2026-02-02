Экс-первая леди Южной Кореи обжаловала приговор за коррупцию

В прошлую среду Центральный районный суд Сеула признал Ким виновной в получении сумки Chanel и бриллиантового ожерелья Graff, а также деловых преференций от Церкви Объединения в 2022 году, и приговорил ее к лишению свободы.

Вместе с тем суд оправдал экс-первую леди по двум другим основным обвинениям, предъявленным ей в ходе судебного разбирательства — участию в схеме манипулирования ценами на акции и нарушению Закона о политических фондах, пишет Yonhap.

Адвокаты Ким заявили, что обжалуют обвинительный приговор, отрицая, что она когда-либо получала ожерелье стоимостью 62,2 миллиона вон, и оспаривая признание судом транзакционного характера сумки Chanel.

— Мы подали апелляцию, чтобы исправить факты и раскрыть правду относительно того, как она приняла предмет, связанный с деловой услугой от Церкви Объединения, и того, как суд признал, что она получила (ценный предмет), хотя на самом деле это было не так, — говорится в их заявлении.

Приговор оказался намного мячге 15-летнего срока, запрошенного командой специального прокурора, которая подала апелляцию в прошлую пятницу, утверждая о «серьезных» неточностях в толковании фактов, изложенных в решении суда.

Кроме того Ким обвинили в сговоре с бывшим главой Deutsch Motors, дилера BMW в Южной Корее, а также с его близким соратником, с целью манипулирования ценой акций компании и получения незаконной прибыли в период с 2010 по 2012 год.

Ей также было предъявлено обвинение в нарушении Закона о политических фондах за то, что она якобы вместе со своим мужем получила бесплатные опросы общественного мнения от самопровозглашенного влиятельного политического деятеля в преддверии президентских выборов 2022 года.

Бывшую первую леди также обвинили в сговоре с шаманом с целью получения в 2022 году от представителя Церкви Объединения подарков, а также в просьбах о деловых услугах.

16 января экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был приговорен к пяти годам тюремного заключения.