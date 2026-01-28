РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:38, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Экс-первая леди Южной Кореи получила тюремный срок из-за дорогих подарков

    В среду суд приговорил бывшую первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи к одному году и восьми месяцам тюремного заключения, признав ее виновной в принятии дорогих подарков от Церкви Объединения, полученных в результате деловых переговоров, передает агентство Kazinform. 

    Экс-первая леди Южной Кореи получила тюремный срок из-за дорогих подарков
    Фото: The Korea Times

    Суд признал Ким виновной в получении сумки Chanel и дорогого ожерелья Graff от представителя Церкви Объединения, который добивался от нее деловых преференций в июле 2022 года. 

    Однако она не признала другую сумку Chanel взяткой, поскольку никаких конкретных запросов не поступало.

    — Подсудимая злоупотребила своим положением, чтобы извлечь выгоду.  Она не отказалась от дорогих предметов роскоши, предложенных в связи с просьбами Церкви Объединения, — говорится в решении суда.

    Кроме того Ким обвинили в сговоре с бывшим главой Deutsch Motors, дилера BMW в Южной Корее, а также с его близким соратником, с целью манипулирования ценой акций компании и получения незаконной прибыли в период с 2010 по 2012 год.

    Ей также было предъявлено обвинение в нарушении Закона о политических фондах за то, что она якобы вместе со своим мужем получила бесплатные опросы общественного мнения от самопровозглашенного влиятельного политического деятеля в преддверии президентских выборов 2022 года.

    Бывшую первую леди также обвинили в сговоре с шаманом с целью получения в 2022 году от представителя Церкви Объединения подарков, а также в просьбах о деловых услугах.

    Как сообщает Yonhap, Ким, находящаяся под стражей с августа, отрицает все предъявленные ему обвинения.

    Команда специального прокурора добивалась 15-летнего тюремного заключения для жены бывшего президента Юн Сок Ёля, которая предстала перед судом по обвинению в мятеже, связанном с его попыткой ввести военное положение в 2024 году.

    Однако Центральный районный суд Сеула оправдал ее по обвинениям в участии в схеме манипулирования ценами на акции и нарушении Закона о политических фондах.

    Адвокаты Ким заявили, что тюремный срок является относительно суровым, и отметили, что они рассмотрят дальнейшие шаги, такие как возможность подачи апелляции.

    Таким образом, Ким Кон Хи и ее муж станут первой бывшей президентской парой страны, осужденной за уголовные преступления и попавшей в тюрьму.

    Напомним, 16 января экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был приговорен к пяти годам тюремного заключения. 

    Теги:
    Суды Южная Корея Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают