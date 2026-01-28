Экс-первая леди Южной Кореи получила тюремный срок из-за дорогих подарков

Суд признал Ким виновной в получении сумки Chanel и дорогого ожерелья Graff от представителя Церкви Объединения, который добивался от нее деловых преференций в июле 2022 года.

Однако она не признала другую сумку Chanel взяткой, поскольку никаких конкретных запросов не поступало.

— Подсудимая злоупотребила своим положением, чтобы извлечь выгоду. Она не отказалась от дорогих предметов роскоши, предложенных в связи с просьбами Церкви Объединения, — говорится в решении суда.

Кроме того Ким обвинили в сговоре с бывшим главой Deutsch Motors, дилера BMW в Южной Корее, а также с его близким соратником, с целью манипулирования ценой акций компании и получения незаконной прибыли в период с 2010 по 2012 год.

Ей также было предъявлено обвинение в нарушении Закона о политических фондах за то, что она якобы вместе со своим мужем получила бесплатные опросы общественного мнения от самопровозглашенного влиятельного политического деятеля в преддверии президентских выборов 2022 года.

Бывшую первую леди также обвинили в сговоре с шаманом с целью получения в 2022 году от представителя Церкви Объединения подарков, а также в просьбах о деловых услугах.

Как сообщает Yonhap, Ким, находящаяся под стражей с августа, отрицает все предъявленные ему обвинения.

Команда специального прокурора добивалась 15-летнего тюремного заключения для жены бывшего президента Юн Сок Ёля, которая предстала перед судом по обвинению в мятеже, связанном с его попыткой ввести военное положение в 2024 году.

Однако Центральный районный суд Сеула оправдал ее по обвинениям в участии в схеме манипулирования ценами на акции и нарушении Закона о политических фондах.

Адвокаты Ким заявили, что тюремный срок является относительно суровым, и отметили, что они рассмотрят дальнейшие шаги, такие как возможность подачи апелляции.

Таким образом, Ким Кон Хи и ее муж станут первой бывшей президентской парой страны, осужденной за уголовные преступления и попавшей в тюрьму.

Напомним, 16 января экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был приговорен к пяти годам тюремного заключения.