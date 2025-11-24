РУ
    14:13, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Кабаны вернулись на выгоревшие территории Атырауской области

    О возвращении кабанов на территории, пострадавшие от пожаров, сообщили в ГПР «Акжайык»,  передает агентство Kazinform.

    кабаны
    кадр из видео

    В государственном природном резервате «Акжайык» отметили, что присутствие кабанов — наглядный признак того, что экосистема постепенно восстанавливается. 

    — В государственном природном резервате «Акжайык» на выгоревших территориях активно проходит процесс естественного восстановления. Одним из явных признаков этого процесса является возвращение кабанов. Кабаны возвращаются только в те места, где есть корм, вода и восстановленный растительный покров, — говорится в сообщении. 

    К тому же, кабаны активно участвуют в восстановлению экосистемы. Они разрыхляют почву, способствуют росту растений и ускоряют разложение органических остатков.

    Напомним, в июне этого года в Атырауской области пожар охватил 800 гектаров территории государственного природного резервата «Акжайык». Для его тушения было сброшено 100 тонн воды.  Камыш загорелся в овраге и заболоченной местности. Пожар нанес значительный ущерб экосистеме государственного природного резервата. 

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
