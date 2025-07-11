Экопосты Алматы выявили более 12 тысяч нарушений с начала года

Как сообщил начальник управления местной полицейской службы Серик Шумаев, все выявленные факты касаются эксплуатации автотранспортных и других передвижных средств, уровень выбросов которых превышает установленные нормативы.

Параллельно в городе продолжаются мероприятия по соблюдению правил благоустройства, недопущению захламления улиц, дворов и других мест общего пользования. С начала года за нарушение правил благоустройства составлено свыше 15 тысяч протоколов, за загрязнение мест общего пользования - более 6 тысяч протоколов.

Особое внимание уделяется нарушителям среди физических и юридических лиц, использующих грузовую и строительную технику, а также ассенизаторские машины, нередко оставляющие после себя загрязненные участки.

Ранее сообщалось о том, как работают обновленные экопосты при въезде в Алматы.

В прошлом году алматинские водители оплатили штрафы за выхлопные газы почти на 500 млн тенге.