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    05:27, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В Алматы автолюбители оплатили штрафы за выхлопные газы почти на 500 млн тенге

    В Алматы в этом году местные экопосты оштрафовали водителей, чьи автомобили выделяли выхлопные газы больше положенной нормы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Jibek Joly.

    пробка в базаре Алтын Орда
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Сумма заплаченных административных взысканий - почти полмиллиарда тенге. Об этом сообщили в полиции, а также добавили — в прошлом году штрафов было меньше в половину — 207 млн тенге.

    Экопосты в Алматы следят за токсичным автотранспортом уже три года. Как заявляют местные власти, это нужно для оздоровления экологии мегаполиса.

    Как сообщили ранее в управлении экологии и окружающей среды, замеры выхлопных газов автомобилей с бензиновыми двигателями проводятся сертифицированными многокомпонентными газоанализаторами «АВТОТЕСТ-02.03» на содержание углеводородов, оксида углерода, диоксида углерода, кислорода. Дизельные машины на дымность выхлопных газов проверяются при помощи измерителя дымности отработавших газов МЕТА-01 МП 0.1(ЛТК,К).

    Теги:
    Транспорт Экология Алматы Авто
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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