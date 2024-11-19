В Алматы автолюбители оплатили штрафы за выхлопные газы почти на 500 млн тенге

Сумма заплаченных административных взысканий - почти полмиллиарда тенге. Об этом сообщили в полиции, а также добавили — в прошлом году штрафов было меньше в половину — 207 млн тенге.

Экопосты в Алматы следят за токсичным автотранспортом уже три года. Как заявляют местные власти, это нужно для оздоровления экологии мегаполиса.

Как сообщили ранее в управлении экологии и окружающей среды, замеры выхлопных газов автомобилей с бензиновыми двигателями проводятся сертифицированными многокомпонентными газоанализаторами «АВТОТЕСТ-02.03» на содержание углеводородов, оксида углерода, диоксида углерода, кислорода. Дизельные машины на дымность выхлопных газов проверяются при помощи измерителя дымности отработавших газов МЕТА-01 МП 0.1(ЛТК,К).