Как работают обновленные экопосты при въезде в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первый экологический пост заработал при въезде в Алматы. За сутки здесь было остановлено около пятидесяти транспортных средств, семь из которых превышали нормы токсичности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На новых экопостах при помощи многокомпонентных газоанализаторов будут проверять выхлопные газы бензиновых и газовых автомобилей на содержание углеводородов, оксида углерода, диоксида углерода, окислов азота, кислорода. Дизельные машины будут проверять на дымность выхлопных газов

«Экологический пост на Кульджинском тракте на въезде в город существует около 10 лет. Мы провели реконструкцию, так как он физически и морально устарел. На сегодня установлено новое модульное здание, где находится оборудование для замера выхлопных газов. В тестовом режиме обновленный экопост работал с ноября. В ближайшее время заработают остальные 17 постов, для них земельные участки уже выделены, план по установке есть. Каждые две недели мы планируем устанавливать по одному посту. До мая планируется установка всех остальных экопостов. На данных постах мы замеряем отработавшие газы автомобилей. В прошлом году мы установили также 10 автоматических станций контроля качества воздуха. Разработана программа для изучения анализов всех поступающих информаций. Наши станции интегрированы в систему мониторинга Казгидромета. Также установлены по городу датчики. Вся сеть уже объединена в одну и данные выходят на лэд-экраны. Каждые три часа эти информации на лэд-экранах обновляется», - рассказал заместитель руководителя управления зеленой экономики Айдын Темешев

Автомобили, которые на бензине, проверяются с помощью газоаналитического оборудования. А дизельные - с помощью дымометров.

«Существуют свои нормы, которые не должны превышать автомобили. Это загазованность. За превышение нормы токсичности есть административный штраф. Для замера сегодня автомобили выбираются из потока пока визуально. Инспектора полиции останавливают автомобили, на месте сотрудниками экологами проверяется уровень загазованности и в случая несоответствия нормам, выписывается протокол. А если транспорт не превышает нормы загазованности, то продолжает свое движение дальше», - пояснил Айдын Темешев.

На сегодняшний день порядка шестидесяти экологов, которые будут работать на обновленных экопостах, прошли стажировку и обучение.

На каждый из 19 экопостов установлен план, по которому за сутки должны проверяться свыше 500 единиц автотранспорта.

«Мы заработали с вчерашнего дня и за сутки было остановлено 48 транспортных средств. Из них владельцами семи машин были заполнены протоколы. Административный штраф приписывается по статье 434. Первый раз это будет как предупреждение со штрафом в размере 2 МРП, если транспорт остановлен во второй раз, то с 5 МРП, а если повторяется третий раз владелец авто должен будет уплачивать штраф в размере 10 МРП. Поэтому при получении предупреждения владелец авто незамедлительно должен обратиться в специализированные организации, где транспорт пройдет проверку на госстандарт и лабораторную сверку»,- добавил заместитель начальника местной полицейской службы города Алматы Ержан Узабаев.

Напомним, на въездах в Алматы начали работу обновленные экопосты.

По сообщению синоптиков, уровень загрязнения воздуха в Алматы остается повышенным.