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    10:21, 16 Март 2021 | GMT +6

    Два экопоста заработают  в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- На въездах в Алматы начинают работу обновленные экопосты, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда проверил готовность поста на Кульджинском тракте, оснащенного газоанализатором и дымомером.

    В своем аккаунте в Instagram аким Алматы Б. Сагинтаев рассказал об установке на въездах в город 19 экопостов, два из которых начнут работу в эти дни.

    «Во время рабочего объезда посетил новый экологический пост, установленный на Кульджинском тракте. При помощи многокомпонентных газоанализаторов здесь будут проверять выхлопные газы бензиновых и газовых автомобилей на содержание углеводородов, оксида углерода, диоксида углерода, окислов азота, кислорода. Дизельные машины будут проверять на дымность выхлопных газов», — написал Б. Сагинтаев.


    По его данным, всего будут работать 19 экопостов на въездах в город. Первые два – на Кульджинском тракте и на улице Бухтарминской запускаются в эти дни. При проверках в тестовом режиме выявлено порядка 5 тысяч легковых и более тысячи грузовых автомобилей, превышающих нормы токсичности.


    В ближайшее время начнут работу передвижные экологические патрули, оборудованные газоанализаторами и дымомерами. Кроме того, на всех экопостах устанавливаются станции измерения качества воздуха с выводом данных на онлайн-карте и LED-дисплеях.

    «Эти меры направлены на оздоровление экологии города и снижение доли автотранспорта, загрязняющего атмосферу», — подчеркнул аким Алматы Б. Сагинтаев.

    Как сообщалось ранее, онлайн-карта мониторинга экологических показателей предоставит жителям мегаполиса расширенный доступ к данным о состоянии окружающей среды, в том числе качестве атмосферного воздуха.

    Проект является динамической платформой, объединяющей все доступные данные о состоянии экологии Алматы. Каждые 20 минут в режиме онлайн мониторинговые станции передают в систему информацию о состоянии воздуха. Станции измеряют объем загрязняющих веществ в атмосфере, а также параметры влажности, температуру, давление, направление и скорость ветра. Отображаются средние значения за определенный период и среднесуточные показатели ПДК.


    Целью проекта, реализованного по поручению акима Алматы Б. Сагинтаева, является предоставление рядовым горожанам, экспертам и специалистам данных в формате онлайн. Кроме того, будет сформирована база данных, которая позволит на основе их анализа прогнозировать изменения качества воздуха и другие параметры.

    Напомним, уровень загрязнения воздуха в Алматы остается повышенным . Для города Алматы в 65% автотранспорт является одним из основных источников загрязняющих выбросов.


    Теги:
    Транспорт Экология Алматы
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