Экопарк и открытый бассейн: как в Алматы реконструируют комплекс «Медеу»

Главная цель проекта — создать современное и энергоэффективное пространство, соответствующее международным стандартам, при этом сохранив архитектурную ценность объекта.

Как сообщили в управлении строительства города, на сегодня ведутся подготовительные работы, и в ближайшее время будет установлено ограждение зоны производства работ.

Проект предусматривает установку нового холодильного оборудования для льда, полную замену систем инженерных коммуникаций и газификацию комплекса. Система AI-мониторинга состояния льда в реальном времени позволит снизить энергозатраты на 25%. Также планируется установка подогреваемых сидений с индивидуальной регулировкой температуры.

Гостиница в восточном крыле комплекса будет перепланирована под категорию «4 звезды», сохранив существующий номерной фонд. Кроме того, появится реабилитационный центр для спортсменов и гостей с сауной, массажными кабинетами и медицинским пунктом для экстренной и профилактической помощи.

Планируется реализовать интерактивную музейную экспозицию по концепции 3D. Пространство будет оснащено современным мультимедийным и выставочным оборудованием. Появится терраса на западной трибуне (900 квадратных метров), с кофейнями и посадочными местами. Рекреационная зона SUN-DECK будет обустроена перед комплексом над подземным паркингом. Пространство организовано как многофункциональная общественная площадка для отдыха.

— Особое внимание уделено созданию современных спортивно-оздоровительных условий. В районе старого машинного зала появится открытый бассейн размером 25 на 15 метров, с подогревом воды. Для комфорта посетителей предусмотрены трибуна и здание обслуживания, включающее ресепшн, раздевалки и все необходимые удобства. Новый бассейн станет круглогодичным местом притяжения для горожан и туристов, предлагая уникальную возможность плавать на свежем воздухе в живописной атмосфере гор, — отметили в управлении строительства города.

На прилегающей территории будет создан уникальный экопарк с маршрутами для прогулок, панорамными видами на искусственный водопад, реку Малая Алматинка и горы. Будут построены два новых пешеходных моста — восточный и западный, обеспечивающие удобное соединение между основными объектами комплекса и новыми зонами отдыха.

Кроме того, будут высажены новые деревья и кустарники, устойчивые к местному климату. Вся территория получит современное освещение и архитектурную подсветку. Для маломобильных граждан предусмотрено оборудование двух лифтов.

Полное завершение реконструкции комплекса «Медеу» запланировано на 4-й квартал 2027 года.

Недавно стало известно, что была разработана концепция реконструкции катка «Медеу». Проект реализуется в формате EPC-контракта (Engineering, Procurement, Construction) и охватывает период с 2025 по 2027 годы.

В дирекции спортивных сооружений Алматы также представили планы благоустройства территории катка и обновления его инженерных систем.