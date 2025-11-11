Экономика Великобритании сталкивается с новым всплеском безработицы

По данным Управления национальной статистики Великобритании, доля безработных выросла с 4,7% до 5% в период с июля по сентябрь, и почти 1,8 миллиона человек не имеют работы. Лондон продемонстрировал наихудшие показатели среди регионов страны — 6,5%.

В последний раз уровень безработицы находился на отметке 5% в период с декабря 2020 по февраль 2021 года, когда экономика лишь начинала восстанавливаться после ущерба, нанесенного локдаунами. После отмены ограничений показатели улучшились, но затем вновь пошли вверх.

Такое развитие событий делает декабрьское снижение процентной ставки Банком Англии, которую регулятор оставил без изменений в ноябре, практически неизбежным.