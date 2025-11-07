Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 4%

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии большинством голосов проголосовал за сохранение учетной ставки на уровне 4%. Между тем голоса при голосовании разделились, четверо члена Комитета выступили за снижение ставки на 0,25 процентного пункта — до 3,75%.

В сентябре инфляция в Великобритании составила 3,8% — столько же, сколько и двумя месяцами ранее. Это максимальный показатель с января 2024 года и заметно выше целевого уровня правительства в 2%.

Хотя инфляция остается повышенной, она оказалась немного ниже прогноза в 4%. При этом заработная плата продолжает расти быстрее цен — на 4,7%. Экономика страны демонстрирует слабую, но положительную динамику: во втором квартале ВВП вырос на 0,3% по сравнению с первым кварталом.

Члены Комитета, поддержавшие сохранение ставки на уровне 4%, считают, что риски устойчивой инфляции все еще значимы, несмотря на признаки ее замедления. По их мнению, рынок труда остается напряженным, рост заработных плат — высоким, что требует сохранения жесткой политики для закрепления дезинфляционных тенденций и поддержания доверия к целевому уровню 2%.

Те, кто выступил за снижение ставки до 3,75%, полагают, что процесс дезинфляции уже прочно закрепился, а экономика демонстрирует признаки ослабления. Они указали на рост избыточных сбережений и снижение потребительской активности. С их точки зрения, текущая политика остается чрезмерно ограничительной и требует постепенного смягчения для поддержки экономической динамики.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку четвертый раз подряд — до 16,5%, а Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 18%.