Банк России снизил ключевую ставку четвертый раз подряд

Совет директоров Банка России по итогам заседания 24 октября решил снизить ключевую ставку до 16,5%. Это уже четвертое снижение.

— Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0–15,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, — говорится в сообщении ЦБ.

Как отмечается в пресс-релизе, дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

По прогнозу главного финансового регулятора страны, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–5,0% в 2026 году. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

Годовая инфляция в России, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7,0%.

На повышение текущих темпов роста цен значимо повлияли разовые факторы, среди которых рост стоимости моторного топлива и более быстрое удорожание плодоовощной продукции, чем обычно в осенние месяцы.

По оценке Банка России, в конце 2025 и начале 2026 года текущее инфляционное давление временно усилится под действием ряда факторов, в том числе связанных с подстройкой цен и реакцией инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС.

Ранее сообщалось о том, что Россия рассматривает повышение ставки НДС до 22%.