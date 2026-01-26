Экономика Ирана теряет более 20 млн долларов в день из-за отключения интернета

Как сообщает новостной сайт Entekhab, председатель Профессиональной организации компьютерных инженеров и ИТ-сектора Ирана Али Хекимджевади отметил, что наибольшие убытки несут цифровые предприятия и компании, предоставляющие информационные услуги, чья деятельность напрямую зависит от бесперебойного доступа в интернет. Многие компании испытывают спад в работе, а некоторые остановили деятельность полностью.

Эксперт подчеркнул, что в эти расчеты не включены косвенные потери, такие как снижение доверия, ухудшение позиций в международных рейтингах, отток инвестиций и «утечка мозгов».

По данным Иранской торговой палаты, бизнесмены и торговцы продолжают сталкиваться с серьезными трудностями при работе в интернете. Сложности с доступом к партнерам и клиентам за рубежом приводят к приостановке части торговли.

С начала протестов, вызванных падением курса национальной валюты и экономическими трудностями, интернет в стране отключен уже около 18 дней, а суммарный прямой экономический ущерб оценивается в более 370 млн долларов. Курс доллара в Иране составляет около 145 тысяч туманов.

Напомним, что протесты начались 28 декабря 2025 года в Тегеранском Большом базаре и быстро распространились по стране. После усиления протестов 8 января доступ в интернет был полностью заблокирован.

По данным иранских и международных источников, число погибших и пострадавших остается разным: Иранская информационная агентство по правам человека (HRANA) сообщает о 5 459 погибших и 40 887 задержанных, в то время как Судебно-медицинский институт Иранского фонда мучеников и ветеранов указывает на 3 117 погибших, включая сотрудников сил безопасности и гражданских лиц.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с бизнесменом Илоном Маском возможность восстановления доступа к интернету в Иране на фоне продолжающихся в стране антиправительственных протестов.