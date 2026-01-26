Экономика Ирана теряет более 20 млн долларов в день из-за отключения интернета
После начала протестов в Иране 8 января отключение интернет-соединения наносит значительный ущерб экономике страны. По оценкам экспертов, ежедневные прямые потери составляют около 20,6 млн долларов США (2–3 млрд туманов), передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansi.
Как сообщает новостной сайт Entekhab, председатель Профессиональной организации компьютерных инженеров и ИТ-сектора Ирана Али Хекимджевади отметил, что наибольшие убытки несут цифровые предприятия и компании, предоставляющие информационные услуги, чья деятельность напрямую зависит от бесперебойного доступа в интернет. Многие компании испытывают спад в работе, а некоторые остановили деятельность полностью.
Эксперт подчеркнул, что в эти расчеты не включены косвенные потери, такие как снижение доверия, ухудшение позиций в международных рейтингах, отток инвестиций и «утечка мозгов».
По данным Иранской торговой палаты, бизнесмены и торговцы продолжают сталкиваться с серьезными трудностями при работе в интернете. Сложности с доступом к партнерам и клиентам за рубежом приводят к приостановке части торговли.
С начала протестов, вызванных падением курса национальной валюты и экономическими трудностями, интернет в стране отключен уже около 18 дней, а суммарный прямой экономический ущерб оценивается в более 370 млн долларов. Курс доллара в Иране составляет около 145 тысяч туманов.
Напомним, что протесты начались 28 декабря 2025 года в Тегеранском Большом базаре и быстро распространились по стране. После усиления протестов 8 января доступ в интернет был полностью заблокирован.
По данным иранских и международных источников, число погибших и пострадавших остается разным: Иранская информационная агентство по правам человека (HRANA) сообщает о 5 459 погибших и 40 887 задержанных, в то время как Судебно-медицинский институт Иранского фонда мучеников и ветеранов указывает на 3 117 погибших, включая сотрудников сил безопасности и гражданских лиц.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с бизнесменом Илоном Маском возможность восстановления доступа к интернету в Иране на фоне продолжающихся в стране антиправительственных протестов.