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    12:30, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Экологи ВКО проверили воду и воздух близ золотоизвлекательной фабрики в Маралды

    В Восточном Казахстане специалисты провели отбор проб воды и замеры качества воздуха в селе Маралды Курчумского района, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    экологи проверили воду и почву
    Фото: скрин из видео shqoecodep

    Поводом стали обращения местных жителей, обеспокоенных возможным влиянием деятельности золотоизвлекательной фабрики на окружающую среду.

    В селе Маралды состоялась встреча с населением. Обсудить экологическую обстановку прибыли представители районного акимата, департамента экологии по ВКО, Ертисской бассейновой инспекции, а также эксперты по геологии, гидрогеологии и промышленной безопасности. В центре внимания оказались вопросы влияния предприятия на состояние воды, воздуха и почвы в округе.

    Сразу после встречи специалисты выехали на местность и провели отбор проб воды в родниках и шахте, расположенных вблизи фабрики.

    - Отбор проб проводился с соблюдением всех нормативных требований и при участии независимых наблюдателей. Исследования охватили несколько природных источников. Сейчас пробы находятся в лаборатории, и мы сообщим о результатах после завершения всех анализов, — сообщили в департаменте экологии области.

    Дополнительно были выполнены замеры атмосферного воздуха в населённом пункте. Работы проводились с применением сертифицированного оборудования на нескольких локациях, обозначенных жителями во время встречи.

    - По итогам замеров превышений по предельно допустимым концентрациям не зафиксировано. Показатели соответствуют санитарным нормам, — уточнили в ведомстве.

    В департаменте подчёркивают, что экологический мониторинг будет продолжен.

    - Мы готовы к открытому диалогу и реагируем на обращения граждан. Задача — обеспечить прозрачность всех экологических процессов и повысить доверие со стороны населения, — заявили экологи.

    Такие встречи с населением и выезды на места позволяют оперативно выявлять риски, обсуждать пути решения и совместно работать над устойчивым природопользованием.

    Ранее мы рассказывали, что в Усть-Каменогорске появится передвижная лаборатория контроля за состоянием воздуха.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Золото Промышленность Экология Видео
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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