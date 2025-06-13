Экологи ВКО проверили воду и воздух близ золотоизвлекательной фабрики в Маралды

Поводом стали обращения местных жителей, обеспокоенных возможным влиянием деятельности золотоизвлекательной фабрики на окружающую среду.

В селе Маралды состоялась встреча с населением. Обсудить экологическую обстановку прибыли представители районного акимата, департамента экологии по ВКО, Ертисской бассейновой инспекции, а также эксперты по геологии, гидрогеологии и промышленной безопасности. В центре внимания оказались вопросы влияния предприятия на состояние воды, воздуха и почвы в округе.

Сразу после встречи специалисты выехали на местность и провели отбор проб воды в родниках и шахте, расположенных вблизи фабрики.

- Отбор проб проводился с соблюдением всех нормативных требований и при участии независимых наблюдателей. Исследования охватили несколько природных источников. Сейчас пробы находятся в лаборатории, и мы сообщим о результатах после завершения всех анализов, — сообщили в департаменте экологии области.

Дополнительно были выполнены замеры атмосферного воздуха в населённом пункте. Работы проводились с применением сертифицированного оборудования на нескольких локациях, обозначенных жителями во время встречи.

- По итогам замеров превышений по предельно допустимым концентрациям не зафиксировано. Показатели соответствуют санитарным нормам, — уточнили в ведомстве.

В департаменте подчёркивают, что экологический мониторинг будет продолжен.

- Мы готовы к открытому диалогу и реагируем на обращения граждан. Задача — обеспечить прозрачность всех экологических процессов и повысить доверие со стороны населения, — заявили экологи.

Такие встречи с населением и выезды на места позволяют оперативно выявлять риски, обсуждать пути решения и совместно работать над устойчивым природопользованием.

Ранее мы рассказывали, что в Усть-Каменогорске появится передвижная лаборатория контроля за состоянием воздуха.