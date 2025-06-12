Передвижная лаборатория контроля за состоянием воздуха появится в Усть-Каменогорске

В Восточно-Казахстанской области планируют обновить систему контроля за состоянием атмосферного воздуха.

Как сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, новая лаборатория позволит не только проводить плановый мониторинг, но и оперативно реагировать на обращения граждан:

— Наша задача — понять, в каких условиях и где именно появляются те или иные загрязнители. Передвижная лаборатория даст возможность быстро получать объективные данные по конкретным точкам и ситуациям, — прокомментировали в ведомстве.

Фото: департамент экологии ВКО

Ожидается, что лаборатория будет оснащена оборудованием для анализа твердых частиц PM2.5 и PM10, газов NO₂, SO₂, CO, O₃, NH₃, H₂S, Cl₂, HCl, а также метеоизмерителей — температуры, влажности, скорости и направления ветра.

— Закуп находится на стадии согласования с потенциальным партнёром — Халык Банком. После завершения всех процедур лаборатория поступит в распоряжение экологических служб, — уточнили в пресс-службе департамента экологии ВКО.

Параллельно планируется усиление сети мониторинга воздуха — за счёт установки дополнительных датчиков на станциях Казгидромета. Их функционал позволит не только расширить спектр определяемых загрязнителей, но и увеличить точность и частоту измерений.

— Ранее некоторые загрязнители попросту не отслеживались. Сейчас планируется внедрение приборов, которые восполнят этот пробел. Это особенно важно для промышленных и приграничных районов, где фиксируются жалобы на неприятный запах и пыль, — пояснили в департаменте экологии.

Расширится и география наблюдений: датчики могут быть установлены в новых, ранее неохваченных районах. Это позволит сформировать более полную картину состояния атмосферы в регионе.

Оператором бюджетной программы определено управление цифровизации ВКО. Именно оно будет отвечать за закуп оборудования и интеграцию получаемых данных в региональные информационные ресурсы.

— Система мониторинга воздуха позволит в режиме реального времени отслеживать уровень загрязнения в ключевых точках региона. Она будет фиксировать не только содержание вредных веществ, но и сопоставлять эти данные с погодными условиями. Это поможет понять, как на воздух влияет работа промышленных предприятий и транспорт. Вся информация будет передаваться в государственные органы — для быстрого реагирования и информирования населения. По сути, мы создаём цифровую платформу, которая обеспечит прозрачность экологической обстановки и станет основой для планирования природоохранных мер, — пояснила руководитель проектного офиса экобюро «Өскемен тынысы» Елена Березинская-Абилова.

Обратная связь с жителями также предусмотрена: обращения принимаются через электронный портал «e-Өтініш», официальные страницы экологических ведомств в соцсетях и по телефону приёмной. Контактные данные будут опубликованы дополнительно.

Ранее сообщалось, что титано-магниевый комбинат в ВКО оштрафовали на 24 млн тенге.