Титано-магниевый комбинат в ВКО оштрафовали на 24 млн тенге
В Усть-Каменогорске завершилась внеплановая проверка, проведённая после выброса загрязняющих веществ на Титано-магниевом комбинате (ТМК), экологами выявлены нарушения, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Общая сумма штрафов составила около 24 миллионов тенге. Об этом сообщили в департаменте экологии по Восточно-Казахстанской области.
Напомним, инцидент произошёл 19 мая.
Во время плановой профилактической очистки газохода в установке системы хлорирования произошло кратковременное превышение давления. Это привело к выбросу парогазовой смеси в атмосферу через неорганизованные источники — в обход системы газоочистки.
По данным предприятия, выброс продолжался около двух часов. Был создан оперативный областной штаб.
С 20 мая по 2 июня специалисты департамента провели внеплановую проверку. В результате зафиксированы факты несоблюдения требований к эксплуатации газоочистного оборудования и нарушений при производственном экологическом контроле.
— Согласно нормативам, технологическое оборудование допускается к работе только при наличии и исправной работе проектных газоочистных установок. На момент инцидента были зафиксированы отступления от этих требований, — сообщили в ведомстве.
Кроме того, в ходе осмотра выявлены несоответствия в оборудовании точек отбора проб.
— Это свидетельствует о нарушениях порядка проведения производственного контроля и несоблюдении требований к достоверности экологических данных, — уточнили в департаменте экологии.
По итогам проверки предприятию выданы предписания об устранении нарушений. Рекомендовано провести корректировку оборудования для отбора проб и обеспечить проведение инструментальных замеров после завершения восстановительных работ. Также требуется предоставить план мероприятий по предупреждению повторения подобных ситуаций.
— В случае неисполнения предписаний в установленные сроки будет инициирована повторная проверка, — добавили в департаменте.