Титано-магниевый комбинат в ВКО оштрафовали на 24 млн тенге

Общая сумма штрафов составила около 24 миллионов тенге. Об этом сообщили в департаменте экологии по Восточно-Казахстанской области.

Напомним, инцидент произошёл 19 мая.

Во время плановой профилактической очистки газохода в установке системы хлорирования произошло кратковременное превышение давления. Это привело к выбросу парогазовой смеси в атмосферу через неорганизованные источники — в обход системы газоочистки.

По данным предприятия, выброс продолжался около двух часов. Был создан оперативный областной штаб.

С 20 мая по 2 июня специалисты департамента провели внеплановую проверку. В результате зафиксированы факты несоблюдения требований к эксплуатации газоочистного оборудования и нарушений при производственном экологическом контроле.

— Согласно нормативам, технологическое оборудование допускается к работе только при наличии и исправной работе проектных газоочистных установок. На момент инцидента были зафиксированы отступления от этих требований, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ходе осмотра выявлены несоответствия в оборудовании точек отбора проб.

— Это свидетельствует о нарушениях порядка проведения производственного контроля и несоблюдении требований к достоверности экологических данных, — уточнили в департаменте экологии.

По итогам проверки предприятию выданы предписания об устранении нарушений. Рекомендовано провести корректировку оборудования для отбора проб и обеспечить проведение инструментальных замеров после завершения восстановительных работ. Также требуется предоставить план мероприятий по предупреждению повторения подобных ситуаций.