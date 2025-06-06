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    19:00, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Титано-магниевый комбинат в ВКО оштрафовали на 24 млн тенге

    В Усть-Каменогорске завершилась внеплановая проверка, проведённая после выброса загрязняющих веществ на Титано-магниевом комбинате (ТМК), экологами выявлены нарушения, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    загрязненный воздух, завод
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Общая сумма штрафов составила около 24 миллионов тенге. Об этом сообщили в департаменте экологии по Восточно-Казахстанской области.

    Напомним, инцидент произошёл 19 мая.

    Во время плановой профилактической очистки газохода в установке системы хлорирования произошло кратковременное превышение давления. Это привело к выбросу парогазовой смеси в атмосферу через неорганизованные источники — в обход системы газоочистки.

    По данным предприятия, выброс продолжался около двух часов. Был создан оперативный областной штаб.

    С 20 мая по 2 июня специалисты департамента провели внеплановую проверку. В результате зафиксированы факты несоблюдения требований к эксплуатации газоочистного оборудования и нарушений при производственном экологическом контроле.

    — Согласно нормативам, технологическое оборудование допускается к работе только при наличии и исправной работе проектных газоочистных установок. На момент инцидента были зафиксированы отступления от этих требований, — сообщили в ведомстве.

    Кроме того, в ходе осмотра выявлены несоответствия в оборудовании точек отбора проб.

    — Это свидетельствует о нарушениях порядка проведения производственного контроля и несоблюдении требований к достоверности экологических данных, — уточнили в департаменте экологии.

    По итогам проверки предприятию выданы предписания об устранении нарушений. Рекомендовано провести корректировку оборудования для отбора проб и обеспечить проведение инструментальных замеров после завершения восстановительных работ. Также требуется предоставить план мероприятий по предупреждению повторения подобных ситуаций.

    — В случае неисполнения предписаний в установленные сроки будет инициирована повторная проверка, — добавили в департаменте.

    Теги:
    Загрязнение воздуха Восточно-Казахстанская область Штрафы Экология Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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