Экологи выявили 10 незаконных свалок в Алматы

В результате космического мониторинга с использованием геосервисов национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» в 2025 году на территории города выявлено 10 мест незаконного размещения бытовых и строительных отходов. Все выявленные участки в Медеуском, Турксибском и Алатауском районах были ликвидированы силами местных исполнительных органов.

— Задача заключается не только в выявлении таких мест, но и в их последующей ликвидации, а также в недопущении повторного накопления отходов, — отметил руководитель департамента Динмухамед Лесбеков.

Он также подчеркнул, что, несмотря на отсутствие на территории Алматы полигонов для приема коммунальных твердых отходов, в городе обеспечен стабильный вывоз мусора. Услуги по вывозу отходов оказывают 20 специализированных организаций, которые обеспечивают полный охват города и вывозят отходы на полигоны и сортировочные комплексы Алматинской области. В 2025 году было собрано и вывезено более 536 тысяч тонн коммунальных твердых отходов.

В прошлом году департамент экологии провел 125 контрольных мероприятий, включая профилактические проверки с посещением и без посещения объектов. В результате выявлено 109 нарушений экологического законодательства, по которым выдано 36 предписаний на устранение.

По итогам рассмотрения материалов оформлено 53 протокола об административных правонарушениях, наложено 41 административное взыскание на сумму 8,5 млн тенге, при этом уровень взыскания штрафов составил 99,3%.

Напомним, в конце 2025 года в Алматы приняли правила охраны атмосферного воздуха.