Египет и Сирия подписали меморандумы о поставках газа и нефтепродуктов

Египет подписал два меморандума о взаимопонимании с Сирией, предусматривающих сотрудничество в сфере поставок природного газа для выработки электроэнергии, а также обеспечения сирийских потребностей в нефтепродуктах. Об этом сообщило министерство нефти и минеральных ресурсов Египта в понедельник.

Согласно заявлению ведомства, поставки газа в Сирию планируется осуществлять с использованием плавучих установок по регазификации либо через существующие газотранспортные сети. Конкретные объемы поставок в документе не уточняются.

Соглашения были подписаны в ходе визита в Каир сирийской делегации во главе с заместителем министра энергетики по нефтяным вопросам Гиясом Диабом. Египетскую сторону представлял министр нефти и минеральных ресурсов Карим Бадави. Отдельно обсуждалась возможность участия египетских специалистов в восстановлении газовой и нефтяной инфраструктуры Сирии.

Как отметили в Каире, достигнутые договоренности реализуются в рамках стремления Египта укрепить свою роль регионального энергетического хаба и логистического центра по обороту энергоресурсов.

Egypt: Ministry of Petroleum announces signing two agreements to supply Syria with gas for electricity generation and to meet its petroleum product needs. pic.twitter.com/IhK5fCHLTF — ME24 — Middle East 24 (@MiddleEast_24) January 5, 2026

В египетском ведомстве добавили, что подписание меморандумов с сирийской стороной последовало за недавним подписанием меморандума с Ливаном в Бейруте, а также ранее заключенными договоренностями с Кипром о подключении кипрского газа к египетской инфраструктуре.

Сирийская энергетическая инфраструктура была серьезно разрушена за годы гражданской войны. Сегодня она производит лишь часть необходимого объема электроэнергии. В последние месяцы ситуация с энергоснабжением несколько улучшилась за счет поставок газа из Азербайджана.

Со сменой власти в стране в декабре 2024 года эксперты начали говорить о Сирии как о возможном новом хабе энергетических маршрутов. Об этом читайте в нашем материале Новая энергетическая карта Ближнего Востока: перспективы газопроводов через Сирию.