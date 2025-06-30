Эффективный инструмент для борьбы с природными катаклизмами — в Казахстане подписан закон о теробороне

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О территориальной обороне» и сопутствующие ему поправки. Документ направлен на формирование эффективной системы теробороны, повышение мобилизационной готовности и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

Закон обеспечивает правовое регулирование общественных отношений и установление организационно-правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны Республики Казахстан, говорится в сообщении Акорды.

Наряду с этим, Закон регламентирует вопросы материального обеспечения территориальной обороны. Внедрен государственный контроль в данной сфере с наделением Министерства обороны соответствующими функциями.

Документ направлен на формирование эффективной системы территориальной обороны и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Заложены принципы единства подходов к организации и достаточности финансирования соответствующих мероприятий.

В Казахстане имеется практический опыт их применения в период пандемии COVID-19, в устранении последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в 2020 году, тушении лесного пожара в Костанайской области в 2022 году, устранении последствий паводков на северо-западе Казахстана в 2024 году.

Ранее депутаты Сената одобрили закон «О территориальной обороне РК» и сопутствующие ему поправки.