РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:50, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Эффективный инструмент для борьбы с природными катаклизмами — в Казахстане подписан закон о теробороне

    Глава государства подписал Закон «О территориальной обороне», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

    Минобороны РК
    Фото: ortcom.kz

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О территориальной обороне» и сопутствующие ему поправки. Документ направлен на формирование эффективной системы теробороны, повышение мобилизационной готовности и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

    Закон обеспечивает правовое регулирование общественных отношений и установление организационно-правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны Республики Казахстан, говорится в сообщении Акорды.

    Наряду с этим, Закон регламентирует вопросы материального обеспечения территориальной обороны. Внедрен государственный контроль в данной сфере с наделением Министерства обороны соответствующими функциями.

    Документ направлен на формирование эффективной системы территориальной обороны и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Заложены принципы единства подходов к организации и достаточности финансирования соответствующих мероприятий.

    В Казахстане имеется практический опыт их применения в период пандемии COVID-19, в устранении последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в 2020 году, тушении лесного пожара в Костанайской области в 2022 году, устранении последствий паводков на северо-западе Казахстана в 2024 году.

    Ранее депутаты Сената одобрили закон «О территориальной обороне РК» и сопутствующие ему поправки.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Оборона (законопроекты) Президент Казахстана Минобороны РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают