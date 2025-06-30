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    15:30, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава государства подписал закон о терробороне

    Текст Закона публикуется в печати, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Акорды.

    ветераны, военнослужащие
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О территориальной обороне Республики Казахстан».

    Также им подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны».

    Ранее депутаты Сената одобрили закон «О территориальной обороне РК» и сопутствующие ему поправки.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Военные Президент Казахстана Минобороны РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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