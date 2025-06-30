Глава государства подписал закон о терробороне

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О территориальной обороне Республики Казахстан».

Также им подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны».

Ранее депутаты Сената одобрили закон «О территориальной обороне РК» и сопутствующие ему поправки.