15:30, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Глава государства подписал закон о терробороне
Текст Закона публикуется в печати, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О территориальной обороне Республики Казахстан».
Также им подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны».
Ранее депутаты Сената одобрили закон «О территориальной обороне РК» и сопутствующие ему поправки.