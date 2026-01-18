Эффективная площадка для решения проблем науки — Дурвудхан Сураган о роли Курултая

По его мнению, площадок для открытого диалога должно быть несколько, и одной из них является Национальный курултай.

— Здесь важно правильно понимать роль Курултая. На мой взгляд, эта площадка не предназначена для решения сиюминутных, оперативных вопросов — будь то строительство моста, школы или других объектов, для этого существуют иные механизмы и институты. Национальный курултай — это площадка для обсуждения долгосрочных, стратегических вопросов в контексте национальных ценностей, — считает Дурвудхан Сураган.

В качестве примера ученый приводит сферу образования и науки, где невозможно получить мгновенный результат. Он считает, что, просто сделав один шаг сегодня в науке, невозможно завтра проснуться «образованной нацией».

Образовательная система — это непрерывный процесс, требующий постоянного обсуждения, совершенствования и анализа. Именно с этой точки зрения Национальный курултай является весьма эффективной площадкой, думает ученый.

— Это действительно открытая и эффективная площадка. Недавно я участвовал в неофициальных сессиях Национального курултая в сессии «Образование и наука». На нашей сессии присутствовали сразу два министра. Общение проходило в очень свободной обстановке, что позволило открыто поднимать и обсуждать насущные вопросы. Я озвучил несколько проблем, свои инициативы выдвинули также мои коллеги, — говорит член Нацинального курултая.

Являясь преподавателем Назарбаев Университета, Дурвудхан Сураган представляет интересы активных молодых ученых страны.

По его словам, в Совете молодых ученых при Национальной академии наук РК на постоянной основе обсуждаются достижения и проблемные вопросы отечественной науки.

— Посоветовавшись с коллегами, я подготовил и донес наши общие мысли в виде конкретных вопросов и предложений. Поэтому, я считаю, что это очень эффективная площадка, где есть возможность напрямую донести мнение тысяч преподавателей вузов и молодых ученых до руководства страны, — отметил ученый.

Фото: из личного архива спикера

Дурвудхан Сураган отмечает, что влияние предложений, озвученных на Национальном курултае, на государственные решения и законодательство вполне ощутимо.

В качестве примера он приводит изменения, внесенные в последние годы в закон «О науке», а также возрождение Национальной академии наук.

По его словам, теперь по закону академия закреплена как один из высших органов в сфере науки и становится основным ведомством, ответственным за ее развитие в государстве.

Дурвудхан Сураган подчеркивает, что все это ранее обсуждалось на заседаниях Национального курултая и является одним из доказательств того, что предложения участников находят отражение в конкретных нормативно-правовых актах.

— В наших дискуссиях участвуют не только ученые. В частности, на сессии «Образование и наука» присутствуют экономисты, эксперты, депутаты и представители НПО. Курултай дает возможность выйти за рамки «официального диалога перед камерами». Мы обмениваемся мнениями, находим общий язык. Поэтому я уверен, что Национальный курултай влияет на процесс принятия государственных решений, — сказал он.

Дурвудхан Сураган готовит свои предложения по развитию науки и высшего образования на предстоящий Национальный курултай.

— Моя самая главная цель как члена Курултая — усилить внимание Правительства к науке и развитию высшего образования. В целом один из моих жизненных принципов — это популяризация науки. Намерен продолжать работу в этом направлении и дальше. У меня есть конкретные предложения — одно из них касается совершенствования системы и механизмов привлечения в нашу страну ученых и преподавателей из-за рубежа, — говорит он.

Дурвудхан Сураган поясняет: приезд в страну сильных ученых и педагогов для работы должен стать такой же естественной практикой, как визиты иностранных предпринимателей или туристов. Он подчеркивает, что для этого необходимо выстроить на государственном уровне долгосрочную политику и четкий механизм.

— В современную эпоху, особенно в эру искусственного интеллекта, никто не может создавать науку в одиночку. Наука развивается на глобальном уровне через сотрудничество, объединение усилий и взаимодействие. Поэтому я намерен поднимать вопросы высшего образования именно в формате конкретных, практических предложений, — думает ученый.

О развитии науки в Казахстане

Дурвудхан Сураган подчеркивает, что первоочередной задачей является создание полноценной научной экосистемы. По его мнению, наряду с позитивными изменениями в науке все еще остается немало нерешенных вопросов.

— Так как мы развивающееся общество, у нас еще не полностью сформирована стабильная и комфортная экосистема в науке. Для развития науки необходима преемственность и непрерывность, и мы стараемся этого достичь. Для формирования полноценной экосистемы нужны усилия множества людей, организаций и всего общества в целом. Нам необходимо и дальше оттачивать свое дело через различные площадки и механизмы. Мы работаем в этом направлении и продолжим эту работу в будущем, — сказал он.

По его мнению, ключевым фактором является предсказуемость будущего для молодых специалистов.

Он считает, что молодой ученый в Казахстане должен четко понимать свои перспективы на 5–10 лет вперед: какой будет его жизнь и какое место в обществе он будет занимать.

Для этого необходимо создавать благоприятные условия как на законодательном, так и на социальном уровнях.

— Поэтому мы продолжим работу в этом направлении. Предстоит сделать еще много конкретных шагов. В этом плане министерство активно сотрудничает с Национальной академией наук. Особенно радует то, что сейчас решается жилищный вопрос ученых. На мой взгляд, это один из тех масштабных и решительных шагов, о которых стоит говорить с гордостью и которые должны были быть сделаны уже давно, — подытожил Дурвудхан Сураган.

Фото: из личного архива спикера

О вкладе в развитие науки

Дурвудхан Сураган, начиная с 2018 года, в течение трех лет исполнял обязанности независимого директора в Фонде науки, где занимался вопросами коммерциализации научных проектов.

По его словам, в тот период нормативная база была несовершенной, и была проделана большая работа по систематизации процессов. Позже он работал в составе Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК.

За последние несколько лет появилась возможность подавать апелляцию и пересматривать решения, касающиеся финансирования научных проектов ученых. При Миннауки была создана специальная апелляционная комиссия, Дурвудхан Сураган входит в ее состав.

Также он является членом Национальной академии наук, где вместе с коллегами проводит экспертизу заявок на государственные стипендии и премии. Только в этом году поступило более 800 предложений, из которых экспертам необходимо отобрать самых достойных.

Спикер отмечает, что это крайне сложная, длительная и ответственная работа. По его словам, вся экспертная работа в Академии наук — от анализа предложений министерства до вопросов государственного финансирования и поддержки крупных научных проектов — проводится на добровольной основе.

Одним из значимых достижений Дурвудхана Сурагана стало создание программы докторантуры по математике в Назарбаев Университете, которую он возглавлял и разрабатывал с нуля в течение пяти лет. В прошлом году состоялись защиты первых выпускников программы, чьи научные результаты получили высокую оценку на мировом уровне.

Он связывает этот успех с эффективной государственной политикой и коллективными усилиями, благодаря которым Назарбаев Университет официально вошел в число 500 лучших вузов мира.

Особое внимание ученый уделяет воспитанию последователей. Несмотря на молодой возраст, у него уже сформировалась собственная «академическая семья»: у его непосредственных учеников появляются свои докторанты.

Как ученый-математик, Дурвудхан Сураган получил мировое признание за свои теоретические исследования. В 2018 году он получил международную премию The Ferran Sunyer i Balaguer Prize 2018 за лучшую монографию Hardy inequalities on homogeneous groups (100 years of Hardy inequalities).

В 2025 году под руководством Дурвудхана Сурагана в Центральной Азии прошел беспрецедентный по масштабу международный конгресс ISAAC.

Мероприятие собрало ведущих экспертов мира в области математики и искусственного интеллекта, включая лауреатов Филдсовской премии. Спикер отмечает, что право на проведение этого конгресса Казахстан завоевал благодаря признанию мировым сообществом научного потенциала страны.

— Право на проведение этого конгресса мы выиграли еще пять лет назад. Такое право не дают просто так: международное сообщество оценивает научный потенциал страны. Это событие стало историческим этапом, подтвердившим место Казахстана на мировой научной карте, — подчеркивает ученый.

Напомним, Национальный курултай в Кызылорде с участием Президента Касым-Жомарта Токаева пройдет 20 января. Национальный курултай был создан летом 2022-го года. Его члены — депутаты, представители бизнес-сообщества, неправительственного сектора, Ассамблеи народа Казахстана, ученые, политологи, экономисты, писатели.