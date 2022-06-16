16 Июня 2022 17:06

Глава государства: Курултай будет полностью вовлечен в реализацию реформ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный курултай должен стать одним из основных институтов гражданского общества. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это очень важно, что избранный государством курс поддерживается подавляющим большинством населения. Наши граждане верят, что в нашей стране произойдут кардинальные изменения. Однако успешное проведение референдума - не повод расслабляться», - сказал Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что настоящая работа только началась.

«Мы должны постоянно разъяснять народу ход проведения реформ. Уже сейчас процесс модернизации постепенно становится всенародным. Каждый гражданин должен ощутить на себе воздействие модернизации. Если каждый будет относиться к переменам в стране как к своему личному делу, тогда мы действительно встанем на путь обновления. Это должен понимать каждый гражданин нашей страны», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, что необходима активность в информационном пространстве.

«Сейчас век Интернета. Молодые люди получают нужную им информацию из Всемирной сети. Наряду с традиционными СМИ особое внимание необходимо уделить социальным сетям. Необходимо использовать новые подходы, чтобы внедрить важность модернизации в сознание будущих поколений. В целом молодежи при проведении разъяснительной работы следует уделять особое внимание. Ведь сегодняшние реформы – для их блага. Все, что мы делаем – мы делаем ради будущих поколений. Никто не должен оставаться в стороне от этой работы. Необходимо сплотить весь народ во имя создания нового общества и формирования нового сознания. Таким образом, курултай полностью будет вовлечен в реализацию реформ. В конечном итоге Национальное курултай должен стать одним из основных институтов гражданского общества», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.